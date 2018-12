FÚNEBRES | 9 de diciembre de 2018

09/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

Raúl Arturo Soria

Elsa Haydee Soplan de Guzmán

Dolores Felina Burgos (Choya)

Carlos Güerino Morellini

Eleuterio Bracamonte

Simona Cejas de Jorge (La Banda)

María Jimena Gómez Espeche (La Banda)

Sepelios Participaciones

BRACAMONTE, ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su esposa Telma Argentina Cajal, sus hijos Ramón, Miriam, Ricardo Cajal, h. pol, nietos, bisnietos y demas fliares. partic. fallec., sus restos serán inhumados cementerio Chauchillas a las 9 hs. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, KARINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su mamá Rosa, su esposo Rubén ,sus Hijos Jose, Marina, Rita, Caro, Nico, Brisa, Manu, sus hermanos, Nietos y demás familiares. Sus restos Serán inhumados hoy en eL Cementerio La Piedad 9hs Cobertura Iosep Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, SUSANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos será el Reino del Señor". Guillermina Luna y Lucia Garcia, acompañan a la familia en este momento. Ruegan oraciones para el pronto consuelo en la esperanza de la Resurrección.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Prof. Mercedes Isabel Noriega y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a la querida Nelly Goytia. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Marta Maria Inserra Espeche y flia., ex compañera y amiga del Colegio del Centenario acompaña a Nelly y flia. en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su hermano Horacio. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Albornoz, Olinda Orellana de Albornoz e hijos acompañan al amigo "Pibe" en este doloroso momento. Frías

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Rheque Carrizo, su esposa Silvia Abdala, sus hijos Claudia, Silvina, Alejandra y Matias Carrizo, participan con gran dolor el fallecimiento de lla esposa de su amigo Pibe y a sus hijos Liz, Ramiro y Olguita y a sus nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) FAlleció el 6/12/18|. La comunidad educativa del Instituto Camino de Esperanza participan con profundo dolor la partida de la madre de la representante legal y elevan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Mauricio Domínguez y Clara Noemí Achával participan con hondo pesar el fallecimiento de la esposa de su amigo Pibe y acompañan espiritualmente a toda su flia en este momento de dolor.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su esposa Ana, hijos Fernando y Gabriela, h. pol. Tere, nietos Constanza, Rodrigo y Agostina Morellini, participan su fallec. y sus restos serán inhumados a las 11 hs. cementerio Parque de la Paz. Casa duelo Pedro L. Gallo y Sta. Fe sala velatoria. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su prima Rosy Jorge, Emilia y Chris Deneen, participan con profundo dolor este difícil momento y acompañan a Anita, Gaby y Fernando y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su prima Silvia Morellini y su esposo Sergio Gutierrez lamentan su partida a la Casa del Señor, acompañan a su esposa e hijos desde la distancia y ruegan al Señor le de descanso eterno.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Daniel Tevez, Mariela Uñates, sus hijos Milagros y Javier Tévez, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Fernando.Tere y Rodri en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Gilberto y Cristina Parisini, sus hijos: Daniel, Cecilia y Víctor; Franco y Josefina; Antonella y Sergio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Anita, Gaby y Fernando en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes prados El me hace descansar". Dolores Aranda de Cervera, sus hijos Viviana y Héctor Cervera, y sus nietos Gabriel y Emiliano Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro trance. Se ruega una oración en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Compañeros y amigos de la Selección de Basquet "U 13" de su nieto Rodrigo Morellini: Profesor: César, Paz, sus preparadores físicos: Mauro Montenegro y Enzo Corbalan; Javier Tevez; Valentino De la Iglesia; Franco Fernández, Damián, Alarcón, Genaro, Castillo; Manuel Pajón; Geremías Jonni; Yamil, Espeche; Leonel Arias; Bernardino Brandán; Elias, Ramos Agüero; Jerónimo Morra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Carlitos... que triste despedir un amigo, te recordaré por tu bondad, tu entrega al trabajo y tu don de gente que les inculcaste a tus amados hijos, quedará grabado en las personas que te conocimos. Ruega a Dios te reciba en su seno y desde el más allá, bendiga a todos tus seres queridos. Betty Aliaga de Bezián consternada participa su fallecimiento.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Familia Figueroa acompañan a la familia Morellini en esta dolorosa e irreparable pérdida. Rogamos oraciones para su eterno descanso.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor tu hijo ya está ante ti recíbelo y haz que brille para el la luz que no tiene fin. Dora Ruiz y familia participan y acompañan con dolor su fallecimiento.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Tus amigos Miguel Atia, Silvana Fiad y su hija Candelaria, participan con profundo dolor tu partida. Gracias por tu infinita bondad y por los momentos inolvidables vividos. Descansa en paz querido amigo.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Negro Llavar, Vilma Juárez y Agostina Llavar participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlos.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Carlos y acompañan con cariño a toda la familia en este dificil momento, elevando oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Tito Suarez, sus hijas Analia y Gustavo, Mónica y Rodrigo, Mariana y Alvaro con sus respectivas flias., participan profundamente su partida y acompañan con cariño y dolor a toda su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Amigas de su esposa Anita: Claudia, Vilma, Diana, Gissel, Leisa, Liz, Marcia, Betty, Nancy, Ramona, Silvina, Sonia, Marinés, Mequi, Silvana F. y Silvana S. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Tío te recordaremos por siempre por tu bondad, tu entrega y tu hombría de bien. Te llevamos en nuestro corazón y nunca lo olvidaremos. Alvaro, Mariana, Tayyeb, Malek Juri.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Tío, todas las tardes te recordaremos por la compañía a nuestros hijos, fuiste bueno y generoso. Que descanses en paz. Matías Abalos, Eugenia, Valentín y Baltazar.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Tío, siempre me sentí parte de tu familia chica, hemos pasado momentos maravillosos y los no tantos. Te recordaré siempre como mi segundo padre y te valoraré por tu bondad. Mariano, Florencia y Allegra Juri.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/18|. Arq. Ricardo Araujo y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus amigos Ricardo Araujo, Poli Fernández, Edgardo Gerez, Atilio Ávila, Dado Lagar y Enrique Garcia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlos y Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Sus amigos Dr. Maximiliano Valdez y su esposa Natalia Jensen y flia. acompañan a la flia. del amigo Carlos en este trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Señor tu hijo ya está ante tí, recíbelo en tus brazos y concédele el descanso eterno ". Sus amigos Miguel Canllo, Maria Ines Fiad, sus hijos Jimena, Sebastián, Valentina y Juan Francisco, acompañan a su esposa e hijos en este trance.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Cecilia Saganias Lucca, sus hijas Meli , Pía y Paz Morellini Saganias acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Norma A. Lucca, sus hijos Luis, Blanca, Gustavo y Cecilia Saganias Lucca y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Los amigos de su hijo Fernando y Tere: Polaco Herrera, Gladys Herrera y Analía Corbalán participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Ramón Elall, sus hijas Silvia, Claudia, Rocio y Loretta, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus familiares Mirtha Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas participan con dolor su fallecimiento, acompañan espiritualmente a su esposa Anita, a sus hijos Fernando y Gabriela en este momento de profunda angustia y tristeza. Ruega al Altísimo por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Diana Ledesma y Hugo Ramirez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Anita, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin " Orlando Areal y Claudia Carrizo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Anita, Fernando, Gaby y a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Julio Walter Neder y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino" Personal de O¨Globo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Las amigas de los viernes de tu esposa Anita; Zonia, Claudia, Diana, Gisse, Leisa, Marcia, Liz, Mecky, Nancy, Ramonita, Silvana,, Silvina L., Vilma, Betty, Silvina S., despiden con dolor a su querido amigo Carlitos y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Zonia Ledesma, sus hijos Lisandro, e Ignacio Budan , participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo Csarlos y acompañan a su querida amiga Anita e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Querido amigo lamentamos profundamente tu partida y te recordaremos siempre como un hombre amable, atento y generoso y acompañamos a nuestra amiga Anita, sus hijos Fernando y Gabriela, y sus nietos en este difícil momento. Silvina y Carlos Silva Neder, sus hijos Lourdes, Carli e Isabel. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Cap. Prof. y Laboral Nº 19, acompaña en tan dificil momento a su colega Elba Valdez en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROJAS, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus hijos Aida, Alejandro, Sergio, hijos Pol. nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos Serán inhumados hoy 11hs en el Cementerio La Piedad Cobertura Iosep. Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL. 4219787.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Juan José, Diana, y Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la mamá de Negrita Pérez. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Rheque Carrizo, su esposa Silvia Abdala y sus hijos Claudia, Silvina, Alejandra y Matias Carrizo, acompañan a sus hijos, Negrita, Cacho y José en este dificil momento. ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Jose Francisco Perez, Oliva Perez y flia., participan con inmenso dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Negrita, Cacho, José y demás fliares. Pidiendo cristiana resignación ,

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Amigas y compañeras de toda la vida de su hija Negrita; Ma. Celia, Marita, Chiqui, Lita, Diana, Ma. del Carmen, Lorena e Isabel, acompañan a su querida amiga y flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Profesor Raúl Ávila, su esposa Norma Carabajal de Avila, sus hijos Facundo Emanuel y Luján Avila de Gerez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Negrita, Cacho y José. Que el Señor Jesús la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno a nuestra querida Pelada.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus hijos Ariel y Analía, sus hijos pol. Analía y Pablo y sus nietos Aylen e Ivan participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Dichososs los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo paraa ellos". Su hija Analia y Pablo lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Mamá siempre estaras en nuestros corazones". Su hijo Ariel, hija politica Analia y nietos Aylen e Ivon, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso al reino de los bienaventurados". Sus hijos Ariel y Analia, hijos politicos Analia y Pablo, nietos Aylen e Ivan lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor ya esta ante ti, recibela en tu Reino". Su hermano Cacho, cuñada Gaby, sobrinos Gustavo, Gaby y Pablo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su hermano político Jose Gutierrez, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su hermana política Mirta Guzman y su prima Selva del Valle Guzmán, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermana política Angela G. de Aguirre y sus hijas Maria E., y Maria M., y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañamos en este doloroso momento a sus queridos hijos Analia y Ariel y flia., Rogamos oraciones en su memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su prima Pocha y Felipe, sus hijas Claudia, Belén y su nieta Luisina, acompañan con profundo dolor su partida y pedimos para ella la luz que no tiene fin.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus sobrinos Nesttor Trejo y Sonia Paz e hijos Luciana, Martin y Camila Trejo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Ruegan por su eterno descanso.

SORIA, RAÚL ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su esposa Nora Corbalán, sus hijos Raúl, Fabián, Claudio y Natalia, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su hija Natalia, hijo politico Carlos, nietos Barbara, Virginia y Juan, participan con profundo dolor su faallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Sus amigos Edgardo, Ylda, Fabian, Manuel, José, y Silvina Cardenas, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Amigas de su hija Natalia; Silvina, Belen O., Belen S., Cecilia., Veronica., Cecilia Maria y Celeste, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Manuel Carabajal e hijos Nancy, Patricia, Daniel y Carlos, nietos Alejandro, Luciana, Matias y Mauricio, participan con profundo do0lor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. Su hija Katty Guardo de Cellucci, hijo pol. Hugo Alfredo Celucci, sus nietos Cecilia y Ramón, bisnietos Hernán, Luci, Javier y Carla, participan con dolor, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tafí del Valle, Tucumán.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. Su hermano Francisco (Paco), su esposa Evelina, sus hijos Francisco (Paquito), Graciela, Walter, h. pol. Miriam y Ricardo y sobrinos nietos Eugenia, Verónica, William, Melina y Sebastián participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tafí del Valle, Tucumán.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. "Siempre estarás presente en nuestras vidas y rogamos a Dios por tu descanso eterno". Su hermana Cony Soriano. hno. pol. Pocho Ramírez, sobrinos Marcelo Ramirez y flia. y Gustavo Ramirez, sobrina pol. Mónica Martinez y flia. participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados cementerio de Tafía del Valle, Tucumán.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. Grabada en mi alma, queda tu sonrisa, tu bondad, tu humildad, tu sabiduría de vida, hermana tan querida siempre vivirás en mi corazón. Ruego al Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno. Su hermana Ramona y familia participan con profundo dolor tan grande perdida. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Elio y Maria Rosa; Con afecto y emoción saludan a su entrañable familia. Amigo; tus cualidades personales nos dejaron en su paso " El Legado " de valores y principios, éticos y morales, Fundamentos de vida en sociedad, amigo, descansa en paz, que tu dignificadora Misión ha sido cumplida. Tus adorados nietos; Honrarán y dimensionarán tu querida memoria. Amigo; tu imagen, permanecerán entre nosotros; Viendote llegar, apuesto y de overol. Muchas Gracias, estimado amigo.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Fernando y a toda la familia en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su esposo Manuel Jorge, sus hijos Cacho, Rubén, Lorena, h. pol. Maruca, Mario, Luis, nietos y bisnietos y demás fliares. part. fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Jardin del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Hoy te entregamos a los pies de Dios para que te proteja y tenga en su gloria, gracias por enseñarnos a ser personas de bien, te amamos. Su hija Liliana, su hijo político Luis, nietos Betina, Luisito y Emiliano, Florencia y Sergio y bisnietos Octavio y Bautista participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su hijo Cacho Jorge y sus hijos Ariel, Carolina, Pablo, Mauro y Cinthia y Lelia Luna participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Omar Jaimez, su esposa Sandra e hijos Sole, Omar, Aylen acompañan a flia. Jorge. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Los hijos de Fortunato Jaimez: Omar, Jorge, Richard, Gladys, acompañan a la flia. Jorge. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|.La Comisión vecinal del Bº Mercantil participa y acompaña a su familia en tan dolorosa e inesperable perdida. Solidarizan en este difícil momento.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. La familia López participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Daniel Mussi, Carlota, Guillermo, Fabiana, Camila, Anabel y Ernestina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Mario Vazquez y flia. participan con profundo dolor y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su padrino Julio Coronel, Norma y Alan participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruegan por su eterno descanso.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Pati, Livia, Nelly, Moni, Carlota, Vivi, Fernanda acompañan en su dolor a toda su familia.

BURGOS, DOLORES FELINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Sus hijos Isabel, Rosa, Jesús, Cato, Roxana, nietos Bisnietos y de más familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida Dpto. Choya Cobertura Servicio realizado por Cocheria NORTE. La Plata 162 TEL. 4219787.

BURGOS, DOLORES FELINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. La comunidad educativa de la escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 26 "Manuel Belgrano", participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la profesora Roxana Cortez, Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, DOLORES FELINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. La comunidad educativa de la escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 26 "Manuel Belgrano", participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del alumno Maximiliano Llugdar. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. A nueve dias de su fallecimiento, Su esposa Loly, sus hijos Dito, Juan, Susana y Martin, nietos y demás familiares, invita a la Misa que se Celebrará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catadral Basilica, pidiendo por su eterno descanso. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GEREZ, ESTER ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Madre mia: Hoy hace 3 meses que partiste al Reino del Señor. Dejaste un inmenso dolor que no lo superamos, siempre vivirás en nuestros corazones porque para nosotros sos eterna, luchadora, perseverante de la vida. Pedimos a Dios que te tenga en la Gloria, gozando del paraíso Celestial. "Que descanses en paz Mamita".. Sus hijas Nanci, Silvia, esposo, hijo politico Beto y nietos Gonzalo y Martina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GONZÁLEZ DE GARBI, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/91|. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tu esposo Antonio Adan Garbi, tus hijos Antonio, Claudia, Marcela y María Eugenia, hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la parroquia San Roque, al cumplirse 27 años de su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hijo mío, hace dos años y seis meses que te fuiste y aún siento mucha tristeza en mi corazón, le pido a Dios que me de fortaleza para salir adelante sin ti, quizás has desaparecido físicamente, pero nunca de mi corazón fuiste y serás mi mayor tesoro. Sé que a donde estés gozas de alegría, mientras aquí en la tierra te echamos muchísimo de menos. Que Dios te tenga en la gloria y nunca dejes de brillar porque eso me pone bien cuando yo estoy mal. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi.

HERRERA, RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/09|. Siempre estarás entre nosotros. Su esposa Josefina Ibañez, sus hijas Mariana y Soledad y sus respectivas flias. invitan a la misa al cumplirse 9 años de su partida, hoy a las 11 hs. en la parroquia San José del Bº. Belgrano

REYNOSO, JOSÉ ENRI (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/12|. "Cuando lamentes mi partida, cierra tus ojos y piensa que, aunque no me veas, te cuido; aunque no me sientas, te toco; aunque lo dudes, te amo; y aunque a veces no lo creas, siempre estoy a tu lado... Su hija Alejandra, su hijo pl. Williams, sus nietos Ludmila y Guillermina y demás fliares. invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 6 años de su fallecimiento.

TORRES, ABRAHAM RENATO (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 30/11/2018 y espera la resurrección. Su esposa Berta; sus hijos Renato, Omar y Daniel; hijas políticas Ivana Albarracín y Zulma Juárez; nietos Facundo, Miguel, Wilson y Mayra Torres; Cuñados Políticos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy en la Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro a las 9:30 al cumplirse las nueve noches. Las Termas.