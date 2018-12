Fotos El mejor regalo de cumpleaños

09/12/2018 -

Olímpico celebró anoche sus 97 años de vida institucional, con un triunfo memorable sobre Obras Basket por 84 a 67, en el estadio Vicente Rosales. El conjunto bandeño sacó adelante un partido durísimo, con dos fichas menos, porque Maximiliano Stanic no jugó por un problema gastrointestinal y porque todavía no llegó el sustituto de Caio Torres. El equipo de Adrián Capelli cumplió un gran trabajo defensivo que le permitió alcanzar un mayor fluidez en el ataque para que cuatro de sus jugadores terminaran con puntuación de dos dígitos: Basualdo (17), Solano (17), Guzmán (15) y Machuca (15).. El partido El primer cuarto fue de trámite parejo, con Obras al frente en el marcador durante mayor parte de su desarrollo con el aporte de Dixon y Kemp. Olímpico fue de menor a mayor y en el final llegaron las bombas de Diez y Machuca para pasar al frente y terminar ganando el parcial por 23 a 19. El segundo cuarto fue palo a palo. Olímpico encontró en Guzmán en opción confiable para llegar al gol y logró despegarse a 7 puntos (39 a 32). Sin embargo, se quedó sin gol durante varios minutos y Obras aprovechó para meter un parcial de 8 a 0 y pasar al frente (40 a 39). El parcial finalizó con una volcada de Solano que le permitió al local irse al descanso largo con ventaja mínima (41 a 40). En el tercer cuarto, Olímpico salió decidido a desplegar una defensa agresiva y los frutos no tardaron en aparecer. El local ganó confianza en ataque y con el protagonismo de Massey y Basualdo logró despegarse. Obras entró en una laguna mental de la que le costó salir y Olímpico ganó el parcial 25 a 12 para establecer una brecha de 14 puntos (66 a 52). En el inicio del último cuarto, Obras esbozó una reacción y se puso a 11 (68 a 57), pero Olímpico recuperó el dominio del juego y mantuvo la diferencia, con la variedad de recursos ofensivos con los que cuenta en el plantel. El local definió el juego con antelación y terminó floreándose ante su público, que disfrutó de una noche memorable. Olímpico volverá a la acción el próximo jueves 13 para enfrentar a San Martín de Corrientes.