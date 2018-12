Domínguez cargó contra River y la policía por lo del 24 noviembre

Fotos VISIÓN. Alejandro Domínguez se despachó con todo contra la entidad "millonaria" y la seguridad de la policía de Buenos Aires.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no tuvo pelos en la lengua y responsabilizó a River Plate y a la policía por los hechos ocurridos el 24 de noviembre y que derivaron en la suspensión del partido de vuelta de la Copa Libertadores de América, en el estadio Monumental de Núñez.

"De la parte de la organización se previó todo. Pero nosotros solo podemos prever lo que va a ocurrir dentro del campo de juego y pedir la asistencia y colaboración de la policía o la seguridad nacional. Esto se le escapa a la responsabilidad de la Conmebol, porque son hechos vandálicos que ocurrieron en la calle. Ésa es una jurisdicción de la policía", consideró en una entrevista con el diario español El País.

Luego, indicó que el club "millonario" tuvo "la responsabilidad de lo que ocurrió dentro del campo de juego, desde que se canceló el partido y lo que ocurrió con los invitados especiales, como (Gianni) Infantino".

"Nos escupieron, nos maltrataron, nos insultaron. Además, hasta el propio (Rodolfo) D’Onofrio tuvo que esquivar a un montón de chicos que estaban corriendo. La policía encontró sobreventa de entradas y había más cantidad de gente en el estadio de la permitida", recordó el máximo dirigente.

Domínguez confió que le dio "vergüenza ajena", y que lo sintió como "lo más humillante que le puede pasar a un ser humano".

"Nos escupieron en el campo. No me entra en la cabeza, me parece primitivo. Un día que me quedará marcado a fuego en la memoria", aseguró al referirse a los incidentes que el propio Mauricio Macri había considerado más graves incluso que la agresión al micro de Boca.

Además, denunció que recibió "amenazas y advertencias" antes de tomar la decisión de trasladar el juego definitivo de la Copa que rinde homenaje a los próceres que liberaron a Sudamérica al país que era su opresor.