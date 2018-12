Fuerte presencia santiagueña en la celebración central de Nuestra Señora del Valle en Catamarca

Fotos CLAUSURA. Con una multitudinaria procesión se cerraron ayer los actos centrales en honor a la Virgen del Valle.

09/12/2018 -

Cientos de devotos santiagueños marcaron presencia ayer durante los actos centrales en honor a la Virgen del Valle en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y que culminaron con la multitudinaria procesión.

Antes de clausurar la jornada festiva, el obispo de la Diócesis de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, despidió a los peregrinos santiagueños y les agradeció su presencia. "De todos ustedes aprendemos año tras año", dijo.

Más de 112 mil peregrinos arribaron a Catamarca para participar de las festividades marianas que comenzaron el 29 de noviembre último y que concluyeron ayer con la tradicional procesión, informaron fuentes oficiales.

Desde la división de Relaciones Institucionales de la policía informaron que desde las 7 del día 1 de diciembre hasta las 14 de ayer, "ingresaron al Valle Central 112.072 personas y 34.757 vehículos".

Precisamente, uno de los puestos camineros que mayor cantidad de peregrinos y vehículos registró fue el de El Portezuelo, en el departamento Valle Viejo, por donde ingresan los santiagueños.

Celebraciones

Ayer, la jornada central de la fiesta patronal comenzó con una misa multitudinaria en la que el obispo catamarqueño pidió a la Virgen del Valle "por todos y cada uno de los ruegos que trajeron a sus pies los miles de peregrinos", e instó a los devotos a "no dejar de rezar cada día", por un futuro mejor para el país.

Durante toda la jornada fue incesante el arribo de devotos a la catedral catamarqueña y a la gruta, donde también se sucedieron las celebraciones, todo ante una prolija organización de las comunidades parroquiales y un fuerte operativo de seguridad.

Testimonios

Los últimos peregrinos a pie que partieron desde Santiago llegaron desde las primeras horas de la mañana, lo mismo que grupos de ciclistas y motociclistas.

Lo que llamó mucho la atención de todos quienes se encontraban en ese momento en el casco céntrico de la vecina ciudad, fueron las manifestaciones de fe de los santiagueños, quienes recorrieron de rodillas los últimos metros que los separaban de la imagen de la Virgen.

"Después de haber caminado tanto, ya no sabemos de dolor. Le prometí a la ‘Morena’ que llegaría de rodillas a sus pies si mi hijo superaba un problema de salud que tenía, y pude cumplir. Me duele todo, pero estoy feliz", dijo entre lágrimas Analía, quien prefirió no ahondar sobre la gracia recibida.

Antes del inicio de la procesión, agrupaciones de peregrinos que llegaron a pie y en bicicleta, desfilaron frente al ingreso al templo, donde recibieron la bendición del obispo catamarqueño, y luego participaron de la multitudinaria procesión por el microcentro catamarqueño.