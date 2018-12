La Navidad despierta el espíritu fraternal de los santiagueños

Fotos NAVIDAD DIFERENTE. Piden donaciones para la fiesta que se realizará al frente de la parroquia Espíritu Santo.

09/12/2018 -

Se aproxima la Navidad, y los grupos parroquiales, ONG y fundaciones apelan a la solidaridad de los santiagueños para armar las mesas navideñas de aquellas familias que necesitan del aporte de los demás, para vivir una digna Nochebuena.

Es así como, por tercer año consecutivo, la comunidad de la iglesia Santo Cristo del barrio Mosconi, de esta ciudad, realizará el evento "Una Navidad diferente", que tendrá lugar el próximo 24 de diciembre, con el objetivo de que la gente que se encuentra sola o en situación de calle, disponga de un espacio para revivir la magia del nacimiento del Niño Jesús.

Como todos los años, la mesa de Nochebuena se armará en la plaza que se encuentra al frente de la iglesia y se esperará a todos los que quieran unirse a este especial acontecimiento, en el que reinará como siempre, el amor, la solidaridad y el compañerismo.

Asimismo dejaron una lista de lo que se considera indispensable: comida que no requiera cubiertos (empanadas, pizzas, sanguchitos, kipi, etc.), lo cual deberá entregarse ese mismo día; bebida que no sean alcohólicas; alimentos dulces (tartas, garrapiñadas, turrones, budín, maní con chocolate, etc.); y para la mesa se necesitan vasos, platos, servilletas y bandejitas descartables.

Además se considera necesario el aporte momentáneo de tablones, sillas, tachos para el hielo, horno pizzero, y freezer, que será utilizado para esa noche. "Todo esto será devuelto en tiempo y forma", aclararon los organizadores.

Los puntos de recepción de las donaciones son: la parroquia Santo Cristo, que se encuentra en Libertad casi Aguirre, de la ciudad capital, de 9 a 12.30 y de 18 a 20; o bien llamando a 385 4780654 (Nahuel), 385 4414450 (Jorgelina), 3855979527 (Cristian), o 3854867846 (Gustavo).

"En nuestra sociedad hay muchas personas que se encuentran en situación de calle, que no tienen dónde dormir ni qué comer. Muchas otras que desconocen por completo el verdadero significado de la Navidad, porque quizás no tuvieron nunca la posibilidad de que alguien les enseñe. Entonces, impulsados por el deseo de vivir "Una Navidad diferente", es que decidimos realizar nuevamente el festejo el mismo 24 de diciembre a la noche en la parroquia Santo Cristo", expresaron recientemente los organizadores.