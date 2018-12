Será un domingo cargado de magia del fútbol infantil

09/12/2018 -

Hoy, a partir de las 8, pero en diferentes canchas se pondrán en marcha los enfrentamientos correspondientes a la instancia de cuartos de final del Torneo Clausura de Fútbol Infantil.

En cancha de Banfield, las categorías 7 y 8 años: Bío Torres vs. Deportivo 25 de Mayo; Gustavo Tapia vs. Argentinos Unidos; Tramo 16 vs Pablo Hoyos; 4º Centenario vs. Moykanos Juniors.

Categorías 11 y 12 años: San Fernando vs. Taladrito; Cholo Suárez vs. Irma FC; Gustavo Tapia vs. Atlético Clodomira; 17 de Octubre vs. Diablos Rojos; Deportivo 25 de Mayo vs. Bº Tabique; Bío Torres vs. Villa Unión; Pablo Hoyos vs. Moykanos Juniors; El Cruce vs. 25 de Mayo; Bº Quilmes vs. Bº Taponazo.

Categorías 9 y 10 años: Argentinos Unidos vs. Bº Quilmes; Gustavo Tapia vs. San Fernando; Moykanos Juniors vs. Diablos Rojos; Bº Tabique vs. Rey de Reyes.

En la Cancha de Irma FC, las categorías 3 y 4 años: El Cruce vs. 25 de Mayo; Rey de Reyes vs. Chacarita; Bío Torres vs. Gustavo Tapia y Pablo Hoyos vs. Moykanos Juniors.

Por otro lado, en la Cancha de Coronel Lugones, las categorías 5 y 6 años: Bío Torres vs. Bº Quilmes; 4º Centenario vs. Moykanos Juniors; Tramo 16 vs. Diablos Rojos y Gustavo Tapia vs. Chamacos FC.