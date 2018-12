FÚNEBRES | 10 de diciembre de 2018

10/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Domingo Enrique Guardo

- Irene del Tránsito Campos

- Nolberto Eliseo Gómez

- Tatiana Sivilova

- Alfredo Gabriel Galván Guzmán (Monte Quemado)

- Juan Carlos Aragón

- Nilda Aurelia Comán (La Banda)

- Delia del Carmen Herrera (La Banda)

- Pedro Pastor Ibáñez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAGÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su esposa Sandra Beatriz Lobos, sus hijos Carlos, Romina, Sandra, Juan. Cristian, Romina, Nicolás Aragón, hijos pol. y demás famil. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. cement. La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

GÓMEZ, NOLBERTO ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su esposa Laura, sus hijos Lalo, Ariel, Fabiana, Valeria, Mario, Rega, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUARDO, DOMINGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su hijo Daniel. h. pol. Mari, sus nietos Santiago, Francisco, Rita, Meli. Sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 421-9787.

IBÁÑEZ, PEDRO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció 9/12/18|. Sus hijos Estela, María, Rosa, Esther, Orlando, Patricia, Rosario, Ramon, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Los Flores Cob. Norcen servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Tu amiga Teresa Ramírez de González participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "No lloren por mí, ya estoy descansando en la paz del Señor. Su hermana política Gladys Aranda y su hija Josefina Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor recíbelo en sus manos. Su sobrino ahijado Dario Toviggino y flia. Participan su fallecimiento y piden resignación para su familia.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su sobrino Dr. Carlos Guillermo Flaja Morellini, su esposa Dagmar y sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilli lo despiden con afecto y respeto y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Eduardo Herrera y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Pablo Toviggino y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Los amigos de su hijo Carlos. Daniel, Carlos, Juan, Federico, Nano, Columbo, Diego, Gustavo, Lanza, Javier, Popi, Coto, Mocho, Nino, Raul, Rody, Salvador, Valentin, Ricardo, Guillermo, Mario, Jorge, Orlando, Marcos y Marcelo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Francisco David, su esposa Silvia Abalos Reynoso, sus hijos Francisco y Agustin David Abalos acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Dr. Cesar Albuixech, su esposa Leisa Abalos Reynoso, sus hijos Benjamin, Facundo y Alejo Albuixech Abalos acompañan a su familia en tan difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Leonardo Di Nenno, Soledad Gramajo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Koky Pulvet, Paola Sandez y flia, Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor Jesús tu hijo Carlos ya está ante Ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Richar, Rosy, sus hijos Ricky, Martin, Santi y respectivas familias.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Amigo... inolvidable y querido, te fuiste de este mundo dejando en mí un vacio inmenso. Te voy a extrañar gordo querido!!! Tu amigo Richar.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Gerardo Rosatti, Susana Sabate y flia. Despiden a su querido amigo Carlos y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlos, acompañan a su esposa, hijos y hermano en tan difícil momento. Descansa en paz.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Hugo Velarde, Digui y sus hijos Hugo Marcelo, Guillermo y Belén participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Julio Velarde, Fabiola, Victoria y Guillermina participan con dolor su fallecimiento y acompañan su amigo Fernando y Gaby. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus resp. flias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra querida Anita e hijos y demás familiares en este triste momento. Rogamos oraciones por su eterrrno descanso.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Kily Fernandez, fundador del Grupo Sumampa y Grupo San Jorge participa con gran dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Rubén. Eleva oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Los amigos de su esposa Anita: Santiago Rojo y familia; Silvana Ríos y familia; Nilda Acosta y flia; Tito López y flia; participan con profundo dolor ante irreparable perdida

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. La Promoción 1971 del Inst. Bernardino Rivadavia participa con profundo dolor del fallecimiento del esposo de su ex compañera y amiga Anita. Se ruega una oración en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Beatriz Vercelli, Betty Aliaga, Sarita Castillo, Fany Mukdise amigas y ex compañeras del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de su esposa Anita participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y familiares.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. La comisión directiva, socios y personal de la Sociedad Sirio Libanesa Santiago del Estero acompaña con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera socio de la institución, rogando una oración en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus amigos Margarita Flores, Dr. Roberto Flores, Patricia Flores, Ivana Flores, Kika Flores y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Tito Muratore y Sra. acompañan a la familia de su querido amigo Carlitos. Rogamos oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Luis Herrera y Silvina Santana, sus hijos Abril y Marcos participan en la partida del querido Carlitos y acompañan a la familia en estos duros momentos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Teresita Ulibarri de Elias y sus hijos Verónica, Marcelo, Beto y Valeria y sus respectivas flias. participan el fallecimiento del tío de su hijo político Gustavo. Acompañan a su flia. en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Julio Cinquegrani y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Olga de Chelala y Víctor Cinquegrani y sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Con inmenso dolor te despedimos en tu partida a la Casa del Padre. Recordaremos siempre tu gran corazón, tus virtudes, tu nobleza. Extraordinario ser humano, dejas estela. Dr. Ernesto A. Carrizo y su esposa Susana María Taboada participan su fallecimiento. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí no morirá jamás".

SIVILOVA, TATIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Sus nietos, bisnietos, tataranietos, hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SIVILOVA, TATIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Yolanda Vaulet Vizcarra, sus hijos Aldo, Susana , María Ramona, Mario Raúl y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIVILOVA, TATIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Lilian Holinger y sus hijos Jorge Eduardo, y Liliana Rita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Federico Rosenzvaig, Pablo Leyria, Magali Macias. Alejandra Taboada, Cecilia Abdala y Alejandra Salon participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Analia en este momento tan doloroso. Rogamos oraciones en su memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Elsa, cuanto dolor nos causa tu partida, rogamos que la Virgen bendiga tu alma y te cubra con su manto celestial. Sus amigos Pichy, Pelu, Jorge, Fredy Santillán y sus respectivas flias. participan su partida a la Casa del Señor.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Señor, tu hija ya está ante Ti, recíbela en tus brazos. Mirta Ríos y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. Que descanses en paz te recordaremos siempre prima Nela". Sus primas Rosa Soriano, Blanca Soriano de Cantero, Inés Soriano de Salvatierra y flias participan de su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. El Señor es mi pastor; nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre". Su hermana Marta Bravo y familia, su hermana en afecto e hija, agradecen a familiares y amigos que acompañaron en su inesperada partida e invitan a la misa, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, hoy 10 diciembre a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

JIMÉNEZ VDA. DE DÍAZ, EULOGIA ESTER (CARLOTA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/98|. Sus hijos Sonia, Pelusa, Omar, Guego, Victoria, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, en el día de su natalicio.

ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Ale hijo te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia, ha sido un regalo para los demás, tu amor, tu bondad y tu cariño, ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó. Quiero que sepas que siempre te recordaremos con orgullo y se que desde arriba nos estás cuidando. Siempre en nuestros corazones te encontraremos. Que Dios te proteja con su manto Celestial te amamos!!! Tu mamá Yolanda, tus hermanos, Mario, Domingo y María, tus cuñados Vero, Nacho, y Lili, tus sobrinos Rodrigo, Romi, Cele, Thizi, Nico, Benja, Guada, tu ahijada Micaela, tus tías Ramona y Chicha, tus primas Anyi y Nare, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplir 2 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus familiares Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus hijos Claudia, Alfredo, Omar, María Alejandra, Vladimir, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, acompañan a sus hijos Cacho, Rubén, Liliana y su esposo Manuel.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Cristian Oliva participa el fallecimiento de la Sra. Simona Luisa Cejas y acompaña a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su cuñada Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo, te despiden con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

COMÁN, NILDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Su esposo Carlos Centeno, sus hijos Luis, Norma, Selva, Rubén, José, Cristian Centeno, hijos pol. nietos y demás famil. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia a las 16 hs Casa de duelo Estacion Simbolar Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.L.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Conmovidos, ante dolorosa y triste noticia, lamentamos con un dolor muy profundo la temprana partida de nuestra querida "Kelita" como le decíamos cuando era niña. Compartimos estos tristes momentos junto a sus padres Silvia y Omar y sus hermanos Romi y Valeria. Julio Sosa y su esposa Ana Moyano ruegan al Señor nuestro Padre Dios, cristiana resginación a su flia. y a ella gozar de su nueva vida celestial.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Participan con pesar su fallecimiento Josefina Fabris y Zulma Naser, saludando a toda su familia.

HERRERA, DELIA DELC ARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Su esposo Enrique A. Gallardo, su hija María del Carmen Herrera y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos serán inhum. en el cem,. Jardin del Sol. a las 11 hs Casa de duelo s.v. de La Banda. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, IRENE DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Sus hijos Raquel, Ricardo, Carlos e hijos pol, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 9 hs en el cementerio de La Misericordia. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTILLO, HÉCTOR JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 9/12/18|. Sus hijas Mirta, Marcela, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio De Beltran SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GALVÁN GUZMÁN, ALFREDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Sus padres Nazarena Edith Guzmán, Daniel Bonahora, sus hermanos Daniel, Rocio, Santino y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. en el cementerio de Monte Quemado. Serv. Hamburgo Cía. de Seg. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GUZMÁN DE CORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Personal directivo, docente y de maestranza del Centro Experimental Nº 5 Trejo y Sanabria participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la sub regente Sra. Silvia Beatriz Coria y de la madre politica de la docente Nancy del Valle Salto de Coria. Ruegan oraciones en su memoria.