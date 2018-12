Destacados periodistas y las sensaciones que les dejaron la gran final

Fotos Juan Pablo Varsky.

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en Madrid fue visto en todo el planeta y muchos fueron las personalidades que acudieron a las redes sociales para hacer conocer sus impresiones sobre la histórica final.

Entre ellos estuvieron algunos reconocidos periodistas que destacaron la organización del evento en el Santiago Bernabéu y lamentaron que esta situación no se pudo dar en nuestro país.

A continuación las reflexiones y opiniones que dejaron cada uno de ellos:

Juan Pablo Varsky (periodista deportivo): "Un grupo de hinchas de Boca aplaudiendo a los jugadores de River. Un grupo de hinchas de River alentando a Fernando Gago ¿Por qué no podrá ser así siempre? Nunca más un barra en una cancha. No dejemos de reclamar eso".

Juan Amorín (periodista político): "Se llevaron la final de América del deporte más popular y con los equipos más populares del país a España para que lo vean los privilegiados, los poderosos y sus amigos de siempre. Que termine de una buena vez este espanto y recuperemos nuestro fútbol".

Mario Kempes (ex campeón mundial de 1978): "Una vez visto la forma de cómo se tiene que organizar una gran final con dos equipos que levantan grandes expectativas, me pregunto: ¿será muy difícil organizar esto en nuestros países o es que no lo queremos hacer?".

Gabriel Levinas (periodista y escritor): ‘El partido en Madrid es la prueba irrefutable del fracaso del gobierno nacional y de la dirigencia de ambos clubes en resolver un problema del que son artífices y responsables directos’.

Paulo Kablan (periodista): "Más de 60 mil hinchas que pagamos la entrada para ver a River estamos sentados hoy frente a la tele, pero los bombos de la barra están en Madrid. Algo no funciona".

Hugo Alconada Mon (abogado y periodista): "Partidazo. En un estadio sin alambrados. Con jugadores que se abrazaron al final. Ojalá que aprendamos. Y terminemos con la cultura ‘del aguante’ y los barras. Para que disfrutemos un partido así en la Argentina en vez de a 10.000 kilómetros, en Madrid. Que así sea".