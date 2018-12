Destacada actuación de atletas de Aspadi en el Nacional de Bochas

Fotos COMPETENCIA. Los atletas santiagueños coronaron un año fructífero en las Olimpíadas Especiales.

Olimpíadas Especiales Argentina, filial Santiago del Estero, informó que durante los día 1 y 2 de este mes, el equipo de Aspadi participó en el 1º Encuentro Interprovincial Unificado de Bochas 2018 "Copa Tania y Luis", que se realizó en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El torneo llevó el nombre de dos atletas recientemente fallecidos.

En este evento participaron alumnos de la Escuela Especial Puerta del Sol de José C. Paz (Bs. As.), Unuc de La Matanza (Bs. As.), Edir de Rosario (Santa Fe), Aspadi (Sgo. del Estero) y Apad de Villa Mercedes (San Luis).

El equipo unificado de bochas de Aspadi estuvo integrado por los atletas César Figueroa y Daniel Noriega (especiales), Ezequiel Leiva (convencional), y como responsable de la delegación viajó el técnico nacional profesor Matías Gutiérrez.

"Fueron dos días que nuestros atletas compartieron alegrías, momentos especiales de compañerismo y amistad. Los partidos se jugaron en el club San Martín", indicaron desde la institución.

Medalla

Los bochófilos de Aspadi tuvieron una destacada actuación.

En la categoría unificados masculinos, el equipo intregrado por César Figueroa, Ezequiel Leiva y Daniel Noriega obtuvo la medalla de bronce.

Desde Aspadi destacaron "el esfuerzo y el entusiasmo manifestado por nuestros atletas y jóvenes convencionales del Instituto Superior San Jorge (ISSJ). Los logros obtenidos son el reflejo del constante entrenamiento y de la perseverancia que los caracteriza, cuando de lograr metas se trata".