Reveló una anécdota de conexión espiritual con su madre

10/12/2018 -

El programa que conduce Andy Kusnetzoff los sábados por la noche invita a los famosos a abrir el corazón para compartir "experiencias" inexplicables como lo que le sucedió al actor Luciano Cáceres, cuya madre luchó contra el cáncer durante siete años, a través de distintos tratamientos hasta que eligió tratarse con medicina alternativa y reiki.

"Fue el mejor año de mi mamá: se la veía fuerte, con pelo, en peso, comía", recordó el actor. Pero la mujer cayó en coma y él se enojó con aquella decisión. Entonces, llamó a la mujer que le hacía reiki a su madre para reprocharle, y ella le dijo: "Tenés que aprender a soltar". "¿Cómo que aprender a soltar? Si mi vieja dejó todo por tu tratamiento con las manos mágicas", recordó que le contestó.

Su mamá salió del coma sin hablar, pero Luciano le entendía todo. Un día entró a su habitación y su mamá le dijo: ‘’Estoy agarrada de un ángel, que es una señora de 50 años, muy alta y muy blanca, que se llama Amor", indicó Cáceres.

Su mamá le pidió que llevara a alguien que hiciera reiki. Esa persona la visitó, pero le dijo al actor que no podía hacer nada. "Lo tenés que hace vos", lo invitó. "Me hizo pasar, me hizo algo que yo no sé muy bien qué es (movió las manos). Mi vieja no se movía hacía cuatro días, pero cuando le puse las manos, movió las piernas, los brazos, abre los ojos... Le dije: ‘Agarrate de tu ángel, nos hiciste muy felices’. Y se fue", cerró conmovido.