El final de "100 días..." se tendrá que ver con pañuelos en las manos

Fotos Mirta Busnelli será la jueza de paz que casará a Antonia Salinas (Nancy) y Diego Castelnuovo (Luciano).

10/12/2018 -

La telenovela de Telefé que se convirtió en la más vista de la televisión argentina, y que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, se despedirá del público el próximo miércoles, a las 22.45, con una boda.

Una ceremonia realizada al aire libre muestra a Nancy Dupláa, Luciano Castro, Carla Peterson y Juan Minujín frente a una mujer, que aparece de espaldas, y que hará las veces de jueza. Se trata de Mirta Busnelli, quien hará una participación especial en el último capítulo.

¿Por qué la telenovela de Sebastián Ortega logra mantener prendida a su audiencia delante del televisor hasta el final? La respuesta parece tenerla Juan Minujín, quien le da vida a Gastón, en la ficción. "La tira trató temas muy maduros sin perder el humor, sin ponerse solemnes y siendo entretenidos. Temas que estaban circulando en las casas, en las escuelas, en la calle", le dijo a Clarín.

Al respecto, Ernesto Korovsky, el guionista de "100 días para enamorarse", dijo: "En un año en que se habló tanto del empoderamiento de la mujer, de la revolución de los pañuelos, de la ampliación de derechos, era un programa que venía justo en ese sentido".

Y en diálogo con el programa radial "Por si las moscas", amplió: "Desde el principio hubo la intención de hacer un programa verdadero, sobre las relaciones, sobre los vínculos. Veníamos viendo que aparecían programas como ‘Merlí’(la serie española que se emitió por Netflix) donde lo vincular tiene un valor que no se veía desde la época del teleteatro y los culebrones".

Por otra parte, desde su punto de vista como guionista, está convencido que hay capítulos que quedarán grabados en el corazón de los televidentes. En último lugar, señaló que la serie perdurará como "un ejemplo", y explicó: "Hubo un capítulo donde se discriminaba a Juan (el personaje de Maite Lanata), y Carla leía la letra de la ley en el aire, y creo que eso no existía y no hay un antes de 100 días..., de ser tan estrictos a la hora de explicar lo que pasa y situarnos en un lugar muy realista".

Por lo que anticipó Korovsky, los seguidores de la telenovela de Telefé tendrán que preparar pañuelos para ver el final, en el que se incluye la aparición de Mirta Busnelli, quien a los 72 años y después de su lucha contra un cáncer de útero, regresa a la pantalla.

"Vi el capítulo y vi los anticipos para el lunes de la semana que viene y me levantó el corazón, porque faltan tantas cosas por pasar, y son tan emotivas", reveló el guionista y adelantó: "Que el público prepare los pañuelos para emocionarse y que sepa que va a ser respetado y no los vamos a defraudar. No va a haber nada que enfurezca a la audiencia".