Marchan a favor y en contra del "brexit"

Fotos PRESIÓN. El "brexit" dividió a los británicos.

10/12/2018 -

LONDRES, Reino Unido. Londres fue otra vez el escenario de marchas a favor y en contra del "brexit", como se llama a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) a sólo dos días de la votación del Parlamento británico que definirá si el país abandona el bloque con un acuerdo y si la primera ministra, Theresa May, mantiene el apoyo de la mayoría de la Cámara de los Comunes.

La tensión en Londres no sólo inundó las calles, sino también a la escena política, especialmente luego de que May advirtiera públicamente a sus correligionarios conservadores en la Cámara de los Comunes (diputados) que si no aprueban su acuerdo para abandonar la UE, el país corre el peligro de ir a elecciones anticipadas, como desea el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, según la agencia italiana de noticias Ansa.

Tras la debacle electoral del año pasado, a los conservadores les faltan cuatro bancas para alcanzar una mayoría propia en la Cámara baja.