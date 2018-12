Medidas de seguridad vial que debemos tener en cuenta

Hoy 16:55 -

Entre todos podemos cambiar la realidad del país, en cuanto a tragedias y accidentes de tránsito. Es necesario recalcar que se debe comenzar por analizar la conducta que adoptamos en la calle, para ver si tenemos empatía y respeto por el otro.

Aquí ofrecemos una reseña sobre las medidas de seguridad vial imprescindibles que todos debemos conocer y respetar.

Normas de tránsito

Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, donde tenés prioridad.

Junto con los ciclistas, los peatones son los más vulnerables, y necesitan especialmente minimizar las situaciones de riesgo.

No apartes la vista del camino ni disminuyas tu audición.

Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Las causas suelen ser distracciones de ambas partes. Siempre es conveniente al cruzar frente a vehículos detenidos buscar el contacto visual con los conductores, para tener la certeza de que te notaron.

Los conductores no son los únicos que no deberían usar el teléfono. Si sos peatón y cruzas usando el celular, incluso si estás hablando y no escribiendo, hay más probabilidades de que olvides mirar a ambos lados o pensar con claridad a dónde y cómo te diriges. Ni hablar si cruzas mensajeándote con alguien. Pensalo mejor y sé responsable, ese mensaje puede esperar.

Los auriculares, tan imprescindibles para algunos como sus propias piernas, son el mayor factor de distracción al caminar. Tené especial cuidado en el paso a nivel y en las calles sin semáforos.

Desconectate del celular al conducir

La atención que demanda la comunicación telefónica inevitablemente te distrae y la tensión que puede provocar el contenido de la llamada afecta tu circulación por la calle.

Si estás cansado no manejes

Como ya es sabido, el consumo de alcohol está prohibido, pero no es lo único que reduce tu desempeño al volante. Viajar cansado, enfermo o en estado de stress, aumentan el riesgo de accidentes. Bajo estas circunstancias, el ser humano experimenta limitaciones físicas y psicológicas que reducen su capacidad de atención.

Antes de salir de viaje o de paseo, tratá de descansar las horas suficientes en relación al trayecto que vas a manejar.

Usá el casco apropiado para viajar en moto

La moto es un medio muy ventajoso para conducir por la ciudad ya que reduce a la mitad el tiempo en que podría recorrerse la misma distancia en transporte público, gastas menos combustible al no atascarse en el tráfico, contaminas menos y es sin dudas siempre más fácil de estacionar. No obstante, la obligatoriedad del uso de casco es lógica, ya que no hay carrocería que proteja tu cabeza en un choque y siempre es importante contar con un seguro para motos.

Respetá la presión recomendada para los neumáticos de tu vehículo

Se sabe que hay un nivel de presión ideal que deben tener las ruedas para transitar de manera más segura. Esto aplica no solo a los automóviles sino también a las motocicletas y demás.

En el caso de las motos, hay que tener cuidado con las “trampas urbanas” que puedan resultar sorpresivamente riesgosas. Las líneas de pintura, tapas de alcantarillado, manchas de aceite o combustible y las rejillas de ventilación reducen la adherencia, sobre todo con lluvia, ya que el agua juega siempre en nuestra contra, convirtiendo el asfalto en una pista de patinaje.

Para los ciclistas también hay reglas

Como la bicicleta es lo primero que aprendemos a conducir desde chicos, puedes haber pensado erróneamente que no es un vehículo que forme parte de las leyes de tránsito. No es así. En primer lugar, la edad mínima para conducir “ciclorodados” por las calles y sin acompañante es de 12 años. Todos deben saber que se conduce por la derecha, dando paso al peatón.

Las luces reglamentarias son la blanca por delante y la roja por detrás; estos elementos reflectantes y un correcto casco protector (del talle justo y bien sujetado) son infaltables. Los primeros permiten que seas visible, teniendo en cuenta que estás tan desprotegido como un peatón. Muchos circulan en contramano con la excusa de que ellos ven mejor a los autos, sin tener en cuenta que lo más difícil es verlos a ellos.

Usá también las señales manuales

Para conductores de automóviles y especialmente para ciclistas, existen una serie de señales manuales que puedes implementar durante la circulación. Mantener la distancia adecuada de los demás vehículos es útil también para que, al conducir en bicicleta, te puedan ver e identificar qué maniobras estás por hacer.

La mayoría de estas señales originalmente fueron pensadas para ser hechas con el brazo izquierdo, el único útilmente visible que tiene el conductor de un auto. Al doblar a la izquierda, el brazo izquierdo se asoma extendido (horizontalmente) hacia ese lado. Al virar a la derecha, el mismo brazo se dobla hacia arriba (en forma de L). Los ciclistas pueden también, solo en este caso, extender horizontalmente el brazo derecho.

Normas de educación vial: última recomendación

Además, cuando estás por detenerte o bajar la velocidad ppuedes bajar el brazo izquierdo del centro hacia abajo una o repetidas veces. Por eso se recomienda que pongas ambas manos en el manubrio y no relajes los brazos mientras pedaleás ya que un movimiento con tus manos puede ser malinterpretado por algún otro conductor.