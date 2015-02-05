CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de diciembre de 2018

11/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORON

18.00 VA DE NUEVO

18.30 FANÁTICAS

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OBRAS (R)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

07.47 FESTIVALES BERLÍN

08.16 PARQUE JURÁSICO

10.47 FESTIVALES BERLÍN

11.18 ELF

13.11 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

14.59 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

17.00 PARQUE JURÁSICO

19.29 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

22.00 PARQUE JURÁSICO III

23.45 PIÑA EXPRESS


TCM

06.53 LA NIÑERA

07.17 LA NIÑERA

07.40 XENA. PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS

08.53 CASADOS CON HIJOS

09.18 LOST

10.03 LOST

10.50 LA NIÑERA

11.14 LA NIÑERA

11.38 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD

12.43 LOS FEDERALES

14.58 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

16.55 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

19.31 EPIDEMIA

22.00 SE PRESUME INOCENTE


TNT

06.55 GRAVEDAD

08.33 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

10.26 HOY 13, MAÑANA 30

12.17 EL REY ARTURO

14.49 FURIA DE TITANES

16.43 VICTORIA’S SECRET

17.33 ESCALOFRÍOS

19.35 PASANTE DE MODA

22.00 EL JUSTICIERO


SPACE

06.47 SHERLOCK HOLMES

09.00 10.000 A.C.

10.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

12.49 LOS PERDEDORES

14.35 TWISTER

16.53 2012

19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS


CINECANAL

11.00 GOLONDRINAS Y AMAZONAS

12.45 EL DRAGÓN DE NAVIDAD

14.35 AMOR EN JUEGO

16.30 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

18.15 SÚPER 8

20.20 2.22

22.00 ASSASSIN’S CREED


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 KARATE KID

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.


A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).


*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.


CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.


*SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA SU NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO ARTISTAS INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y MISHQUI SUYAY.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D) AVENTURA

(ATP) HASTA EL 12/12 15:45 (Cast)

17:40 (Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS) HASTA EL

12/12 21:30 (Cast) 00:05 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 16:10 (Cast) 18:00

(Cast) 19:50 (Cast) 22:40 (Subt)

BOBIN HOOD (2D)

AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 17:00 (Cast) 22:30

(Subt)

EL GRINCH (2D) AVENTURA

(ATP) HASTA EL 12/12 16:00 (Cast)

18:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 22:20 (Subt)

UNA ENTREVISTA CON

DIOS 2D DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 16:20 (Cast) 18:55

(Cast) 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD APTA 13 AÑOS

CASTELL.2D 20:00 (Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30-

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

c/RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40

MY HERO ACADEMIA

FUNCIONES ESPECIALES

SUBTITULADA 2D 16.00

11-12 SUBTITULADA 2D 20:00

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de diciembre de 2018

También te puede interesar