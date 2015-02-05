CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de diciembre de 2018
Por El Liberal
11/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORON
18.00 VA DE NUEVO
18.30 FANÁTICAS
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OBRAS (R)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
07.47 FESTIVALES BERLÍN
08.16 PARQUE JURÁSICO
10.47 FESTIVALES BERLÍN
11.18 ELF
13.11 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
14.59 LA MÚSICA NUNCA PARÓ
17.00 PARQUE JURÁSICO
19.29 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
22.00 PARQUE JURÁSICO III
23.45 PIÑA EXPRESS
TCM
06.53 LA NIÑERA
07.17 LA NIÑERA
07.40 XENA. PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS
08.53 CASADOS CON HIJOS
09.18 LOST
10.03 LOST
10.50 LA NIÑERA
11.14 LA NIÑERA
11.38 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD
12.43 LOS FEDERALES
14.58 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
16.55 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
19.31 EPIDEMIA
22.00 SE PRESUME INOCENTE
TNT
06.55 GRAVEDAD
08.33 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
10.26 HOY 13, MAÑANA 30
12.17 EL REY ARTURO
14.49 FURIA DE TITANES
16.43 VICTORIA’S SECRET
17.33 ESCALOFRÍOS
19.35 PASANTE DE MODA
22.00 EL JUSTICIERO
SPACE
06.47 SHERLOCK HOLMES
09.00 10.000 A.C.
10.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
12.49 LOS PERDEDORES
14.35 TWISTER
16.53 2012
19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS
CINECANAL
11.00 GOLONDRINAS Y AMAZONAS
12.45 EL DRAGÓN DE NAVIDAD
14.35 AMOR EN JUEGO
16.30 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
18.15 SÚPER 8
20.20 2.22
22.00 ASSASSIN’S CREED
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 KARATE KID
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.
CASA TERRAVIVA
(SANTA FE Y SAN MARTÍN)
EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.
*SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA SU NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO ARTISTAS INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y MISHQUI SUYAY.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D) AVENTURA
(ATP) HASTA EL 12/12 15:45 (Cast)
17:40 (Cast) 19:35 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS) HASTA EL
12/12 21:30 (Cast) 00:05 (Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 16:10 (Cast) 18:00
(Cast) 19:50 (Cast) 22:40 (Subt)
BOBIN HOOD (2D)
AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 17:00 (Cast) 22:30
(Subt)
EL GRINCH (2D) AVENTURA
(ATP) HASTA EL 12/12 16:00 (Cast)
18:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 22:20 (Subt)
UNA ENTREVISTA CON
DIOS 2D DRAMA (ATP)
HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 16:20 (Cast) 18:55
(Cast) 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD APTA 13 AÑOS
CASTELL.2D 20:00 (Excepto 11-12)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30-
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30
CASTELLANO 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
c/RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40
MY HERO ACADEMIA
FUNCIONES ESPECIALES
SUBTITULADA 2D 16.00
11-12 SUBTITULADA 2D 20:00