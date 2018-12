FÚNEBRES | 11 de diciembre de 2018

11/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

Rubén Alberto Bustos

Durval Rodolfo Chaud (Bs. As.)

Jesús Alcalde (Beltrán)

Leonor del Valle Díaz

Luis Norberto Maccio

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAGÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. El Personal Directivo, docente y de maestranza del Jardin Municipal Nº 15 " Maria Isabel Rodriguez de Paez " participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de Romina Aragón. Personal de Maestranza de la Institución. Elevan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol: Chiqui Diaz, esposa, hijos Victor, Ariel, Exequiel, Alejandro y sus respectivas flias, participan con dolor la partida al reino de Dios del amigo Cachito aragón. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Su esposa :Estela Nazer, sus hijos: Yamila, Alberto, Sebastián y Astrid, hijos Pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Señor nuestro querido hno. ya esta frente a tí concedele un lugar don van los limpios y buenos de corazon". Gracias por todo lo que nos diste; Cariño, Afecto y Alegria. Tus hermanas que nunca te olvidaran Mafi Fanny, Betty y tu sobrina Maria Belen y Juan Cruz, tu cuñado Oscar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Compañeros de Despacho de Nivel Primario de su hijo Emanuel, Gustavo Grimaldi, Gachy Roriguez, Elizabeth Lastra, Alexia Rodriguez, Verónica Cejas, Oscar Rojas, Verónica Ross y Adrián Cortez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAUD, DURVAL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/18|. Dres. José A. Rojo, Delfin H. Lugones Gorriti, Emilio C. Fonzo, Hugo O. Andersen, Carlos C. Salas, Hector P. Demaria, Luis M. Espeche, Eduardo E. Cosci, Ernesto A. Alvarez, Julio H. Molina, José f. Demasi participan con dolor el fallecimiento del hermano del amigo, socio y colega Dr. Antonio Rolando Chaud. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAUD, DURVAL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/18|. Dr. Jose Antonio Rojo y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo y colega Dr. Antonio Rolando Chaud. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAUD, DURVAL RODOLFO DR. EN CS. ECONOMICAS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del hemano de su colega Dr. Antonio Rolando Chaud, tío de los Doctores Durval Leopoldo Chaud y Germán José Chaud. Ruega oraciones en su memoria.

CHAUD, DURVAL RODOLFO DR. EN CS. ECONOMICAS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/18|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento laboral y departamento Juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su Matriculado Dr. Antonio Rolando Chaud y tio de los Doctores Durval Leopoldo Chaud y Germán José Chaud. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LEONOR DEL VALE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Sus hijos Maclovia, Noemi, Mirian, Juan, Carlos y Ramon, sus hijos politicos, nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhmados en el cementerio de Los Flores a las 11 hs. Exequias, Ceremonial y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Toti en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Pupé Giménez acompaña a su amiga Nelly y flia por la inesperada partida de su hermano. Que la fe en Dios, les de la fortaleza para afrontar su ausencia.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Javier Jorge y familia participamn con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MACCIO, LUIS NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Lo despiden con dolor sus hijos Cori, Fito y Ramón, hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus restos serán sepultados a las 15 hs en el cementerio La Misericordia. Exequias, Ceremonial y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Su sobrina Martha Adriana Flaja Morellini y su esposo Fernando Bonifacini lo despiden con afecto y respeto y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Ing. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau, sus hijos Alejandro, Paola Palau participan su fallecimiento.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Directivos y personal de Electrocentro participan su fallecimiento.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Marcos Le Gammari, su esposa María Florencia Fraguas y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Cuando un amigo se va ... deja un espacio vacío ...! Querido Carlitos gracias por regalarnos tu sensibilidad y honrarnos con tu amistad. Cristina Maidana, Tito Rusz, hijos Cristina, Valeria y José, Mathias y sus nietos Justino y Matilde participan tu partida eterna y acompañan con oraciones a tu sagrada flia.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Con inmenso dolor te despedimos en tu partida querido amigo "Chochino". Desde la ciudad de Fernández Negro Rodríguez y Sara Salvatierra ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Elsa Coran de Cinquegrani, sus hijos Chuchy, Andrea, Maria, Natalia Ivana Cinquegrani y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Narda y Raúl Ayuch y familia participan el fallecimiento del Sr. Carlos Morellini y acompañan a su familia en su dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Enrique Zuccarino, Ana María Cinzano, sus hijos José María, Leonardo y Fabrizio, sus nueras Cristina, Analia, Priscila y nietos acompañan a esta querida familia en este momento de dolor y tristeza, hasta el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sofía y Martha Flores participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana acompañan a Anita, Ferni y Gaby en este dolor tan grande como grande es el Amor de Dios que recibe a nuestro amigo Carlos.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. María Argentina Weyenbergh participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa Anita y a sus hijos en este trance doloroso.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Bienaventurados los misericordiosos por ellos obtendrán misericordia. Chini Habra Fernandez y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Siempre lo recordaré con cariño.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Acompañamos a su familia y rogamos a Dios por su memoria. Guillermo, Susana, Juan Carlos, Nicolas, Elizabet, Juan Julio participan su fallecimiento.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Propietarios de Papelería Básbus: Raúl y Gustavo Basbus y familias y sus empleados participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOPLAN DE GUZMÁN, ELSA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Carlos F. Galcontas, sus hijos Gabriela, Alejandra, Carlitos, Andrea y Celeste, acompañan con dolor a sus hijos Ariel y Analia, a sus familiares por tan irreparable pérdida, una vecina tan querida. Rogando oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. y Dios les de a su flia. una pronta resignacion.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. "Felices los humildes y sencillos de corazón porque ellos gozarán del reino de Dios". Su hermana Betty, sus sobrinos Oscar Contreras y flia, y Francisco Contreras y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. La promocion 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa el fallecimiento de la hermana de su ex-compañero Francisco Paco Soriano y lo acompañan en su dolor en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.

SORIANO VDA. DE GUARDO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/18|. Las amigas de su hermana Betty: Chela, Chicha, Alicia y Rubia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|.Ricardo Torres y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la sra. madre del amigo y compañero Cacho, rogando a Dios por una cristiana resignacion para la familia.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Dirigentes Circuitales, mesa de conduccion y adherentes del Movimiento Coordinador Politico y Social participan con pesar el fallecimiento de la sra. madre del compañero Cacho y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tus brazos y concédele el descanso eterno''. La Cooperadora del Hogar de Ancianos Jesús de Nazaret, participa con profundamente su fallecimiento y acompaña a su hijo Cacho en este doloroso trance y elevan oraciòn a su memoria.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. participan Jose Carrasco y familia. Tu madrina te llevara en su corazon eternamente amor mio. Te amo. Acompañamos con dolor su fallecimiento a nuestros amigos. Omar y Silvia y a sus hijas Romina y Valeria en este momento. Descansa mi ahijada amada en los brazos de Papá. Te amo.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Decana, secretaria, consejo de Facultad, Coordinadora de Carrera, personal docente y no docente, y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud participan el fallecimiento de María Jimena, alumna de la Lic. en Nutrición de esta unidad académica esperando llegue el consuelo a su familia en tan doloroso momento Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Familia Nuñez, participa con profundo dolor la partida de Jime, descansa en paz niña querida.Rogamos una oración en su memoria que brille para ella la luz que no tiene fin. . Por siempre en nuestros corazones.

HERRERA, DELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Hoy cerraste los ojos, te marchaste en busca de tus padres y hermanos que te precedieron y te esperan con los brazos abiertos para estar juntos otra vez. Señor ábrele las puertas y muéstale tu rostro, aquí quedamos. Su esposo Cholo y tu hija Carmencita sumidos en un profundo dolor pero con la convicción de haberte acompañado y haberte cuidado como vos merecias. Descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.

HERRERA, DELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Hermana querida descansa en paz con profundo dolor participa su fallecimiento. Su hermano Chicho Herrera y sus hijos Olga y Horacio y sus respectivas familias. Rogando oraciones en su memoria.

HERRERA, DELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Tía querida hoy te vas a reunir con tus padres y con tus hermanas. Ahora vas a esta tranquila y a descansar. Ya cumpliste con creces tu misión en esta vida aqui lloramos tu partida. Sus sobrinos que tanto te amamos: Lita y Carlos Garcia, Lili Herrera y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA DE ORTÍZ, NELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/177|. Madrel siempre estás presente en nuestras vidas. Acompañános siempre desde lo alto". Su esposo Mario y sus hijos Mario, Hugo y Claudia, invitan a participar de la misa en su recordatorio hoy a las 20 hs. en la Parroquia Santiago Apóstol.

ALAL DE CAMUÑAS, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Sus sobrinos López Alcalde Hermanos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por s descanso eterno.

ALAL DE CAMUÑAS, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. "Que brille, para el la luz que no tiene fin" propietarios y empleados de Panificadora El Bien Gusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

ALCALDE, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció en 10/12/18|. Duerme en paz, padre, que Dios te dé el descanso eterno. Su hija María Leticia, hijo político Aldo Russo, sus nietas Raquel y Valeria Russo, nieto político Diego Spacasesi, sus bisnietos Ludmila y Valentino Spacasesi participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán.

ALCALDE, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció en 10/12/18|. Su hija Mabel Zulema, sus nietos Aldana y Leonardo Vicentini, sus bisnietos Tomás, Milagros, Isabella, Mateo, Benicio participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán.

ALCALDE, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció en 10/12/18|. Su hijo Héctor Walter, hija política Perla Fili, sus nietos Martín y Mario Alcalde, nieta política Lorena López, sus bisnietos Leandro y Briana Alcalde participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán.

ALCALDE, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Que el Señor te reciba en su reino y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Leticia, Walter, Mabel, Jesús y Raúl, hijos políticos nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en cementerio de Beltrán. Exequias, Ceremonial y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, NIEVE LUISA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el11/12/18|. Sus hijos Maria Luisa y Hector, nietos Osvaldo, Fernando, Florencia y Nicolás, bisnietos Martina e Isabella, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Sgo. del Estero. SERRA SERVICIOS SOCIALES SH. Las Termas.

CORONEL, NIEVE LUISA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el11/12/18|. Sus hermanos Emilio Alberto, Blanca Azucena, Alicia Argentina, Luciano Coronel y respectivas familias; sus primos y sobrinos Lorena, Vanesa, Luciana Carina, Luis Ernesto, Gustavo Emiliol, Luciano Alberto, Diego Esteban y Claudia Alejandra, Roxana Lescano, Adriana Lescano y Alejandro Lescano, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CORONEL, NIEVE LUISA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el11/12/18|. Su hermana Blanca, su cuñado Luis Tobar, sus sobrinos Luis, Luciana, Lorena, sobrino políticos Cristian, Patricia y sobrinos nietos Luisina, Luciano, Agostina, Pilar y Nacho participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CORONEL, NIEVE LUISA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el11/12/18|. Alba Rojas de Vagliati y sus hijas Graciela, Liliana, Paola y respectivas familias, participan con dolor y acompañan en este duro momento a María Luisa y Osvaldo Héctor. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CORONEL, NIEVE LUISA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el11/12/18|. "Ahora descansarás en los brazos del Señor". Becha y Biviana Ene y respectivas familias, acompañan a Maria Luisa y Héctor en este doloroso momento. Elevan oraciones por una pronta resignación. Las Termas.

CORONEL, NIEVE LUISA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el11/12/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Las comunidad educativa del ISFDC Nº 2, acompañan a su compañera María Luisa y a su familia, en este doloroso momento. Las Termas.

DEGRATI DE SANDONÁ, MIRTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. El Consejo directivo, asociados y personal del Colegio Farmaceutico de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento de la farmaceutica y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN GUZMÁN, ALFREDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Con inmensa tristeza, te despedimos en tu partida a la casa del Padre donde no hay dolor y solo paz y alegría., Recordando siempre que para nosotros eras un ser humano maravilloso. Chiqui Diaz, Lina de Diaz, nuestros hijos Costi y Karina, ariel y Silvana, Exequial y Cecilia, Alejandro y Yohana lo despiden con mucho afecto al amigo Gaby. Descansa en paz. Sus restos fueron sepultados en Monte Quemado.

PAZ DE IBÁÑEZ, IRMA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Su esposo Horacio Ibáñez sus hijos Jose, Irma, Ramon, Estela, Eliseo, Ivana h.piliticos Graciela, Dario, Manuel, Edih, Eduardo , sus nietos Carolina, Devora, Mayra, Fati, Gabi, Leila, Luisa,Mauro, Damian, Romina, Ale, Meli, Juan, Jesus, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Garza, dpto Sarmiento. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

PINEDA, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Sus hijos Mariela, Dani, Silvina, h. politico Javier Robles y Paola sus nietos Exequiel, Luciano, Ian, Mailen y demas familiares sus restos serán inhumados mañana 9 horas en el cementerio Villa Atamisqui Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse un año y nueve meses de su natalicio. Se ruega una oración en su memoria.

GALVÁN DE LEIVA, EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/13|. Querida madre: a cinco años de tu partida al Reino celestial nuestros corazones no se acostumbran a tu ausencia. Te amamos y te extrañamos cada día más. Nuestros ruegos y oraciones están dirigidos al Señor para pedirle que te dé el descanso eterno y haga brillar para ti la luz que no tiene fin junto a Robert, Marcelito y Mario. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en su memoria, en la pquia Nuestra Sra. del Valle del barrio Huaico Hondo, hoy a las 20 hs.

MORÁN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/01|. Papi ya pasaron 17 años que no estas fisicamente con nosotros pero permaneces en nuestros recuerdos y corazon desde el primer dia que te fuiste. No esta prparada para tanto dolor, pero vos me das la fortaleza para seguir adelante. Tu esposa Paula Noriega, tus hijos Esther, Adela y roberto, Ramon y Marcela, nietos, nietos politico y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Parroquia Santo Crtisto. ruegan oraciones en su memoria.

PALENCIA, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Ana María Sialle y sus hijos Mario Roberto, María Soledad y Florencia Elizabeth y sus nietos Francisco, Virginia y Ambar invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida.

YBARRA, RUBÉN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/13|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su esposa Estela, sus hijos Heber, Daniela y Silvina, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 5 años de su partida.

ÁVILA, ANGÉLICA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/16|. "Nos dejaste con un gran dolor y un inmenso vacío". Tus hermanas Valle y Titina te recordarán siempre, se realizará una misa en su memoria hoy a las 20.30 hs. en la Capilla Nstra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.

JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/84|. "Es triste saber la fecha de tu cumpleaños y no poder abrazarte y festejar, pero sería aún más triste no tener recuerdo a tu lado a los que aferrarme, afortunadamente es lo que hoy me mantiene fuerte y me hace sentir cerca de ti". Sus padres y hermanos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.00 hs. en la Iglesia Nstra. Sra. del Perpetuo Socorro, al cumplirse sus 34 años de natalicio. Las Termas.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRUNA, ALEXIS EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Mi adorado Nonino: Hoy cumplirias 14 años, se que estás junto al trono de Dios, festejando tu cumple con ángeles y arcángeles. Mira las estrellas, en cada una hay un beso y un abrazo de tu abu Marina que te ama y amará hasta el reencuentro.