La dirigencia del "Xeneize" planea importantes cambios para el 2019

Fotos "BORRÓN Y CUENTA NUEVA". Boca debe levantarse rápido de la derrota ante River y desde la comisión directiva ya pusieron manos a la obra.

11/12/2018 -

Boca Juniors, luego de la caída histórica ante River Plate por 3 a 1 en la Superfinal de la Copa Libertadores de América y ya con los jugadores en la Argentina, tiene a su dirigencia, con la mente puesta en planear el futuro con miras al primer semestre del 2019.

Boca tendrá que jugar durante el primer semestre del 2019 la segunda parte de la Superliga de Primera División y la primera ronda de la Copa Libertadores.

A pesar de que es un secreto a voces el final del ciclo del entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien asumió el 1 de marzo de 2016, todavía no está oficializada su salida mientras se espera que en horas tenga una reunión con el presidente Daniel Angelici.

De todos modos, más allá del resultado del domingo la idea del "Mellizo" era de irse luego de que finalice su contrato el 31 de diciembre.

También desde la dirigencia se pensaba en cerrar un ciclo dentro del que, no obstante haber salido bicampeón del torneo argentino, nunca pudo ganar algo importante a nivel internacional además de haber perdido también ante el clásico rival por 2 a 0 en la Supercopa argentina.

Del lado del entrenador, se aclaró que no hubo ninguna charla de despedida con sus dirigidos en el vestuario del Santiago Bernabéu y que no hizo pública ninguna decisión. Pero como pasa siempre en estos casos, son varios los nombres que suenan para reemplazar a Guillermo. Uno de los candidatos sería Gabriel Heinze, con contrato actual en Vélez Sarsfield y gran relación con Carlos Tévez. El otro sería Gustavo Alfaro.

Están también en carrera Antonio Mohamed, recientemente despedido del Celta de Vigo, y Sebastián Becaccece que entrena a Defensa y Justicia de gran campaña en la Superliga y en la Copa Sudamericana, ambos representados por Christian Bragarnick, de muy buena relación con el presidente Daniel Angelici.

Asimismo, algún dirigente pensó en Martín Palermo que no está más en la Unión Española de Chile, pero el ídolo ya había dicho que "no veía ético" llegar después de su amigo Guillermo Barros Schelotto.

Los directivos más audaces y cercanos a Angelici hablan de dar un golpe de efecto trayendo a Diego Maradona quien no renovaría contrato con Dorados de México. La otra opción es la de tratar de convencer a Jorge Sampaoli. Pero una dificultad con el ex director técnico de la selección argentina en el Mundial 2018 en Rusia, es que se conoce su afinidad con River como hincha.

El futuro del plantel

Respecto de los jugadores ya se sabe que Carlos Lampe, Cristian Espinoza y Edwin Cardona no seguirán porque no se hará uso de las opciones de sus respectivos préstamos.

Por otra parte, acerca de la situación de dos referentes de Boca: Fernando Gago y Carlos Tévez, en el caso del primero se confirmó la rotura del tendón de Aquiles derecho, por lo que es la tercera lesión de este tipo en tres años y no se descarta que deje de jugar. Sobre el "Apache", con la hipótesis de que Guillermo no seguiría y que no era buena la relación entre ambos, se quedaría a cumplir su contrato.

En tanto el plantel profesional de Boca Juniors aterrizó a las 12.40 en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de haber caído en la final de la Copa Libertadores a manos de su clásico rival, River Plate por 3 a 1, en un Superclásico jugado en Madrid.

El plantel de Boca quedó licenciado hasta el 2 de enero próximo, cuando se reunirá en la "Bombonera" para iniciar el trabajo de pretemporada desde el 3 de ese mes en Cardales, con miras a la reanudación de la Superliga y también a la Copa Libertadores de 2019.

Por último, se debate en Comisión Directiva si mañana, que es el día del hincha de Boca, ya que es 12 del 12, se abrirá o no la "Bombonera" como sucedió los últimos dos años, pero muchos piensan que puede resultar un bumerán porque algunos cantarían en contra del actual presidente Daniel Angelici, tras el fracaso del domingo en España.