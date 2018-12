Juzgan a Milagro Sala por asociación ilícita por viviendas no construidas

Fotos MILAGRO SALA.

11/12/2018 -

El juicio oral y público de la causa denominada "Pibes Villeros", que investiga el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas en Jujuy comenzó a transitar la etapa de alegatos con la exposición de uno de los representantes de Ministerio Público de la Acusación.

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 escuchó la primera parte de exposición de la fiscal Filomena Ortiz.

Al iniciar su alegato Ortiz intentó describir los lugares, tiempos y circunstancias en las que la organización Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales, lideradas por la dirigente social Milagro Sala, "pergeñaron un plan estratégico que se convirtió en una asociación ilícita". La causa tiene imputadas a 31 personas, ex cooperativistas y ex funcionarios provinciales, por supuesta defraudación al Estado, de unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que, según la Fiscalía, "no fueron ejecutadas".

Conforme a las pruebas producidas y de acuerdo con la requisitoria fiscal "todos los hechos convergen y se da por acreditado la responsabilidad de la jefa de la asociación ilícita en la persona de Milagro Sala".