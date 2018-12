Sarlo al Presidente: "Me parece un ignorante"

11/12/2018 -

A poco de cumplirse los tres años de la llegada de Macri al poder, la prestigiosa intelectual Beatriz Sarlo hizo un balance de la gestión del Presidente en el que no ahorró calificativos.

"Macri me parece un ignorante. Decía que todo se arreglaba en tres meses: inflación, productividad, desempleo. O era una mentira o un acto de tontería. Todos los economistas tenían los números. Eso fue hipocresía o cinismo, ingenuidad no", resaltó.

"Macri no venera a la cultura; podría reemplazarlo por otras cosas, no habla bien, no trabaja 24 horas por día", planteó la intelectual.