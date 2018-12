Bolsonaro promete gobernar para todos, sin prejuicio de sexo, raza o religión

11/12/2018 -

BRASILIA. Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil y criticado por declaraciones de talante racista, machista y homofóbico, se comprometió hoy a gobernar para "todos los brasileños, sin prejuicios de sexo, raza o religión".

Bolsonaro interpretó que con su victoria la sociedad quiso decir "no más corrupción, no más violencia, no más mentiras, no más manipulación ideológica y no más sumisión a los intereses ajenos" al país.

En una alusión directa a sus tres antecesores: Lula da Silva, en la cárcel por corrupción, Dilma Roussef, destituida por irregularidades fiscales y Michel Temer, quien dejará el poder sospechado de irregularidades.

Según Bolsonaro, quien recibió un diploma que lo reconoce como presidente electo, en el Tribunal Superior Electoral, el mensaje de las urnas significa que la sociedad desea "un Estado eficiente, que dé valor a los impuestos pagados por los brasileños, que también quieren regresar a casa con seguridad después de un día de trabajo".

En ese sentido insistió en la necesidad de combatir con rigor al crimen, que cada año causa 60.000 muertes.

"La población quiere paz y prosperidad", subrayó el presidente electo, quien tiene entre sus principales propuestas una reforma legal para liberar la venta de armas a los civiles a fin de promover la ‘autodefensa’.

Por último, agradeció a los 57 millones que lo votaron y pidió ‘confianza’ a aquellos que no lo hicieron.