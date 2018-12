D’Onofrio ratificó la continuidad del DT hasta el 2021

Fotos OBJETIVO. El "Muñeco" se prepara para tratar de darle otro título a River en el Mundial de Clubes.

11/12/2018 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, ratificó que el director técnico Marcelo Gallardo va a continuar al frente de proyecto futbolístico de la institución ‘Millonaria’, donde tiene contrato hasta diciembre de 2021.

"Gallardo se consagró definitivamente como el mejor de la historia de River y va a continuar con nosotros", indicó D’Onofrio en radio La Red.

Además, elogió la fórmula del trabajo del entrenador y confesó que "Gallardo no solo sabe de fútbol, sabe formar excelentes grupos humanos, no es casual que hayan estado casi todos los campeones del 2015 acompañando al equipo".

Gallardo aseguró su continuidad en el club previo a las elecciones de diciembre del año pasado y luego firmó su contrato por cuatro años, hasta el final del mandato de la actual gestión.

El titular de River, a pesar de la gran conquista en Madrid, lamentó que la Superfinal se haya jugado fuera de la Argentina a raíz de los incidentes en el micro de Boca en la previa de la revancha en el Monumental y apuntó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por la realización del partido en España.

Críticas a AFA

"Hubo un error de la AFA, se lo dije a Tapia, el partido no tendría que haber salido de Buenos Aires, pero ya dimos nuestra postura, nuestra palabra y ya jugamos; hagamos que el próximo River-Boca se juegue en la Argentina y no en Roma", manifestó el presidente de River en TyC Sports.

"Prefiero dar vuelta la página, no hay que seguir revolviendo, pero hubo errores, entre la barbarie, la falla de seguridad, el disparate de no haber jugado en la Argentina. Lo siento mucho por la gente que vino de distintos puntos de la Argentina para ver el partido en el Monumental y no pudo", agregó.

Asimismo, el presidente de River confirmó que la relación con su par de Boca, Daniel Angelici, "siempre estuvo bien" más allá de las declaraciones durante las distintas postergaciones de la final: "en Paraguay el trato fue cordial, cada uno tenía una posición distinta, pero no estábamos enfrentados como personas. Angelici también fue caballero, me saludó y me felicitó. River y Boca tienen que estar juntos".