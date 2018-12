Roció con alcohol a su pareja y le dio una brutal golpiza

Fotos HERIDAS. La víctima terminó en el Hospital Regional. Antes, denuncia en Comisaría del Menor y la Mujer del Bº Siglo XXI.

11/12/2018 -

La jueza de Género, Cecilia Laportilla, ordenó la detención del empleado de una funeraria, sospechado de torturar a golpes y rociar con alcohol a su concubina.

La denuncia fue interpuesta ante la Comisaría del Menor y la Mujer del Bº Siglo XXI.

Cansada y desesperada, llegó la víctima, tras recibir una golpiza en su casa.

Relató que tiene un niño pequeño con el individuo y otros dos menores, fruto de otra relación.

Silencio y llanto

Explicó a las policías que hace años padece agresiones físicas y humillaciones, pero las soportaba por sus tres hijos, en Bº Siglo XX.

"Ahora descubrí que se droga. Le pedí que se vaya de la casa y se puso como loco", habría ahondado la denunciante.

"Primero, me roció con alcohol y me advirtió que me prendería fuego; quedé paralizada, pero preferí no hacer nada por los chicos", destacó en la policía.

Al día siguiente él se tornó más furioso.

Dejó a los niños

"Esta vez me golpeó a trompadas y patadas. Le puso candado a la puerta, pero igual he saltado las verjas y salí corriendo, dejando en casa a los chicos".

Sin dudarlo, la fiscal dispuso la aprehensión y ayer la magistrada firmó la detención, se supo.

Al advertir la exposición, el funebrero desapareció y la víctima aprovechó para retornar al hogar.

Ayer la policía mantenía una disimulada vigilancia, pero se intuye que acudió ya a un abogado para evitar ser esposado.

La Fiscalía le ordenó no acercarse a la casa, ni a la pareja, detalle que ayer asomaba menor, ya que se urgencias giraba en mantenerse libre.