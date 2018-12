Sol Pérez se fue del Bailando y Marcelo se mostró muy enojado con ella

Hoy 07:52 -

Anoche se realizó una nueva gala del duelo y eliminación en el Bailando 2018, que terminó dejando fuera de competencia a una de las participantes más populares del certamen: Sol Pérez.

Las duplas sentenciadas eran las siguientes: Jimena Barón y Mauro Caiazza, Julián Serrano y Sofía Morandi, Sol Pérez y Damián García, y María del Cerro y Facundo Mazzei.

Marcelo, no ocultó su enojo con Sol Pérez, debido a que no se presentó en la gala por conducir los premios Martín Fierro Digital 2018.

"Las decisiones son todas respetables, pero a mí me sorprende que no esté acá. Cuando uno llega a la conducción en determinados lugares es por haber estado en otros, como es éste programa. Se fuera hoy o no se fuera del certamen, nos hubiera gustado que estuviera acá luchándola", expresó muy molesto el conductor.

Ante esto, anunció que Sol Pérez y Damián García eran la primera pareja sentenciada al voto telefónico y tras el baile de las otras tres parejas, el jurado decidió salvar a Jimena Barón y Mauro Caiazza y Julián Serrano con Sofía Morandi, quedando María del Cerro, también en el teléfono.

Finalmente, con el 68,77% de los votos, Del Cerro (que reemplaza a Flor Vigna) y Mazzei se aseguraron la continuidad en el certamen. Sol, que pasó por un Bailando lleno de peleas y polémicas, se quedó sin chances.