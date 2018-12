Indignante: Un zoológico obliga a una elefanta desnutrida a realizar actos circenses

Hoy 15:33 -

Una elefanta desnutrida se ve obligada a realizar acrobacias circenses en un parque zoológico de Tailandia, informa Daily Mail. Las imágenes generó indignación entre los usuarios de las redes sociales.

Un video de la 'actuación' del esquelético animal en la granja de cocodrilos de Samutprakarn ante un anfiteatro sin apenas espectadores ha indignado a los internautas que han visto las penosas imágenes.

El estado físico de la elefante asiática, con sus huesos asomando a través de su piel, despertó la preocupación de un visitante, que filmó la desgarradora escena el viernes pasado.

"He estado visitando el zoológico durante mucho tiempo, porque me gusta ver animales. Pero cuando vine aquí la semana pasada, me enojó ver a uno de los elefantes", dijo el autor del video, quien prefirió mantener el anonimato.

Los lugareños dicen que el parque fue popular en el pasado, pero en los últimos años el número de visitantes ha caído en picado, haciendo que los graderíos estén vacíos durante la mayoría de espectáculos.