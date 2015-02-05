CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de diciembre de 2018

12/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.15 MORIR DE AMOR

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIEN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORÓN (R)

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

23.30 TICKET AL SHOW


CANAL 4

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

08.12 EN BUSCA DEL AMOR

10.10 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE

12.03 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

14.18 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

16.05 EL AMO DE CASA

17.59 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

19.40 BAJO EL MISMO TECHO

22.00 ANALÍZAME


TCM

07.17 LA NIÑERA

07.40 XENA. PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS

08.53 CASADOS CON HIJOS

09.17 LOST

10.02 LOST

10.49 LA NIÑERA

11.13 LA NIÑERA

11.37 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

14.05 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

17.09 EPIDEMIA

19.31 LA TORMENTA PERFECTA

22.00 TRES REYES


TNT

06.00 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE

07.25 AMOR Y TESORO

09.33 HOY 13, MAÑANA 30

11.26 FURIA DE TITANES

13.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.17 ESCALOFRÍOS

17.21 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 INTENSAMENTE

23.45 PROYECTO X


SPACE

06.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

07.29 2012

10.20 TWISTER

12.30 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE

14.54 TERRENO SALVAJE

16.55 SPAWN

18.51 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

23.46 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR


CINECANAL

11.00 CARRERAS CLANDESTINAS

12.15 YA ES NAVIDAD

14.15 CHICAS PESADAS 2

16.10 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

17.50 ASSASSIN’S CREED

20.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.00 COWBOYS Y ALIENS


SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.25 BLACK-ISH

08.50 BLACK-ISH

09.15 CANAL SONY PRESENTA. CNCO

09.45 THE VOICE

11.35 EL FACTOR X

13.05 THE VOICE

14.05 EL FACTOR X

15.05 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 2012

22.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).


*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO SILVA PRESENTAN

“META MÚSICA”.


CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.


*SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA SU NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO ARTISTAS INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y MISHKY SUYAY.


QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

*DOMINGO 16, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR VÁSQUEZ, NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 12/12 15:45 (Cast) 17:40

(Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 21:30 (Cast) 00:05

(Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 16:10 (Cast) 18:00

(Cast) 19:50 (Cast) 22:40 (Subt)

BOBIN HOOD (2D)

AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 17:00 (Cast) 22:30

(Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP) HASTA EL 12/12

16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 22:20 (Subt)

UNA ENTREVISTA CON

DIOS 2D

DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 16:20 (Cast) 18:55

(Cast) 22:10 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

ATPA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 20:00 (Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30-

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

c/RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40

MY HERO ACADEMIA

FUNCIONES ESPECIALES

SUBTITULADA 2D 16.00

11-12 SUBTITULADA 2D 20:00

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de diciembre de 2018

También te puede interesar