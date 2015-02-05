CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de diciembre de 2018
Por El Liberal
12/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.15 MORIR DE AMOR
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIEN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORÓN (R)
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO
23.30 TICKET AL SHOW
CANAL 4
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
08.12 EN BUSCA DEL AMOR
10.10 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE
12.03 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
14.18 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
16.05 EL AMO DE CASA
17.59 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
19.40 BAJO EL MISMO TECHO
22.00 ANALÍZAME
TCM
07.17 LA NIÑERA
07.40 XENA. PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS
08.53 CASADOS CON HIJOS
09.17 LOST
10.02 LOST
10.49 LA NIÑERA
11.13 LA NIÑERA
11.37 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
14.05 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
17.09 EPIDEMIA
19.31 LA TORMENTA PERFECTA
22.00 TRES REYES
TNT
06.00 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
07.25 AMOR Y TESORO
09.33 HOY 13, MAÑANA 30
11.26 FURIA DE TITANES
13.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.17 ESCALOFRÍOS
17.21 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 INTENSAMENTE
23.45 PROYECTO X
SPACE
06.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
07.29 2012
10.20 TWISTER
12.30 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE
14.54 TERRENO SALVAJE
16.55 SPAWN
18.51 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
23.46 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
CINECANAL
11.00 CARRERAS CLANDESTINAS
12.15 YA ES NAVIDAD
14.15 CHICAS PESADAS 2
16.10 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
17.50 ASSASSIN’S CREED
20.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
22.00 COWBOYS Y ALIENS
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.25 BLACK-ISH
08.50 BLACK-ISH
09.15 CANAL SONY PRESENTA. CNCO
09.45 THE VOICE
11.35 EL FACTOR X
13.05 THE VOICE
14.05 EL FACTOR X
15.05 LOBO ADOLESCENTE
16.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 2012
22.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO SILVA PRESENTAN
“META MÚSICA”.
CASA TERRAVIVA
(SANTA FE Y SAN MARTÍN)
EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.
*SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA SU NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO ARTISTAS INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y MISHKY SUYAY.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(COMANDANTE CÓRDOBA 456)
*DOMINGO 16, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR VÁSQUEZ, NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 12/12 15:45 (Cast) 17:40
(Cast) 19:35 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 21:30 (Cast) 00:05
(Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 16:10 (Cast) 18:00
(Cast) 19:50 (Cast) 22:40 (Subt)
BOBIN HOOD (2D)
AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 17:00 (Cast) 22:30
(Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP) HASTA EL 12/12
16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 22:20 (Subt)
UNA ENTREVISTA CON
DIOS 2D
DRAMA (ATP)
HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 16:20 (Cast) 18:55
(Cast) 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
ATPA 13 AÑOS CASTELLANO
2D 20:00 (Excepto 11-12)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30-
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30
CASTELLANO 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
c/RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40
MY HERO ACADEMIA
FUNCIONES ESPECIALES
SUBTITULADA 2D 16.00
11-12 SUBTITULADA 2D 20:00