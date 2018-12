Esto hizo Juan Darthés tras la denuncia de abuso sexual en su contra

Fotos Juan Darthés.

Hoy 21:44 -

Tras la conferencia realizada por el colectivo Actrices Argentinas, donde se hizo pública una denuncia de abuso sexual que sufrió una de las integrantes de la agrupación, Thelma Fardin, por parte de Juan Darthés, el actor reaccionó en las redes sociales.

Su respuesta fue poner en privado su cuenta en Instagram y borrarse de Twitter. Tampoco atendió sus teléfonos ni hizo declaraciones públicas.

Cabe destacar que desde que se empezó a especular con que esta tarde se lo denunciaría, miles de usuarios de las redes sociales descargaron su repudio para con el artista.

“Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés. Me tiro a la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetró. Yo tenía 16 y el 45”, contó Thelma en la conferencia de prensa.