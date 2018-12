Joaquín Ruiz, una promesa de Quimsa en el puesto de base armador

12/12/2018 -

Joaquin Ruiz, con 16 años, se ha convertido en una de las promesas que tiene Quimsa para el puesto de base armador.

Es hermano de Enzo, que hoy está jugando en Baurú Basket, pero su familia tiene un vínculo emocional muy fuerte con este deporte.

"Jugué en Independiente BBC todas las inferiores desde los 5 años, en el cual tuve muchas buenas experiencias como ganar varios campeonatos e integrando selecciones santiagueñas lo que me genero ganar confianza y tomar las riendas de este maravilloso deporte" comentó Joaquín.

"En las vacaciones de julio de este año me invitaron al campus de Quimsa para la Liga de Desarrollo a la cual fui y de ahí se me dio la oportunidad para venir a jugar a esta institucion para lo cual quiero agradecer al club, a Jorge Caballero, Marcelo Zanni, Cristian Suárez y al presidente Gerardo Montenegro por darme la oportunidad de jugar en la máxima categoría de basquet juvenil nacional", indicó.

"Mi sueño es ser jugador profesional para lo que me preparo día a día para superarme, con el gran apoyo de mi familia. Tengo la suerte de tener un hermano que juega al básquet profesionalmente en el cual miro sus responsabilidades y profesionalismo que trato de imitar. Al llegar a Quimsa encontré un grupo de jugadores muy buenos, pero mejores personas que me integraron inmediatamente al grupo. También me encontré con entrenadores fuera de serie que nos preparan al máximo y me ayudan siempre", comentó

