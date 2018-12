La Liga Termense premió a los destacados de la temporada

12/12/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En una ceremonia que se realizó, días atrás, en una de las salas del Centro Cultural General San Martín, la Liga Termense de Fútbol entregó los premios a los equipos que se consagraron campeones del torneo Anual para las Divisiones Inferiores, así como también a los futbolistas que se destacaron en cada categoría que organizó el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los niños que participaron en las categorías sub 7, 9 y 11 recibieron medallas recordatorias que fueron donadas por la Municipalidad de esa ciudad. Cabe resaltar que en esas categorías lúdicas no hubo equipos ni vencedores ni vencidos, ya que su competencia es a modo recreativo y promocional.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Liga, José Cabo Barros; el vicepresidente, Pablo Lasogna; el intendente, Jorge Mukdise, dirigentes y allegados de los jugadores que se desempeñaron en cada club.

Ganadores

En la categoría sub 13 se consagró campeón Los Dorados, mientras que el subcampeón fue Manuel Belgrano. Como mejor arquero 2018 fue elegido, Damián Alex Gallardo (Los Gallardos); el goleador fue Luciano Sergio Rosales (Sebastián Legresti) y el mejor jugador, Valentín Ávila Tamer (Los Dorados).

En la sub 15, se consagró campeón Villa Balnearia y subcampeón fue el conjunto de Los Dorados. El mejor arquero de esta división fue Gabriel Lautaro González (Los Dorados); goleador: Emiliano Omar Albornoz (Los Dorados), mientras que el mejor jugador fue Gustavo Alejandro Bulacio (Villa Balnearia).

En la sub 17, quien se quedó con el premio mayor fue el conjunto de Los Dorados y subcampeón se consagró el equipo de Villa Balnearia. El premio al mejor arquero fue para Alex Daniel Albornoz (Villa Balnearia). El goleador fue Franco Rodrigo Serrano (barrio Adela), mientras que el premio al mejor jugador, quedó en poder de Nahuel Franco Páez (Los Dorados).

Por último, en la categoría Sub19, se consagró campeón Los Dorados y el premio de subcampeón fue para, La Costanera. Como mejor arquero de esa categoría se consagró a Joaquín Fabricio Rivero (La Costanera), como goleadores fueron reconocidos Álvaro Matías Amaya (25 de Mayo) y Rodrigo Emanuel Ruíz (Belgrano) y como mejor jugador fue premiado Matías Ramiro Cabo Villarreal (Los Dorados).