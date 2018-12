Amalia Granata: "Van a escrachar a alguien a quien la Justicia no declaró culpable"

12/12/2018 -

Amalia Granata formuló severas críticas en contra de Actrices Argentinas. La modelo, en declaraciones en "Pamela a la tarde", enfatizó: "Hay algo que me hace ruido. Van a escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable. Me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es o no culpable. Es lo único que me hace ruido".

En el mismo panel estaba la actriz Carolina Papaleo como invitada. "La denuncia penal ya está hecha y eso es lo importante. La denuncia se hizo ahora, no puedo decir porque se llevó adelante un proceso. La actriz, en su momento, era menor de edad", explicó Papaleo.

Granata también estuvo en contra de Actrices Argentinas durante el debate por la legalización del aborto, ya que ella tiene una postura contraria a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.