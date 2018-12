Fotos Denunciaron a Juan Darthés por violar a una actriz menor de edad en una gira de "Patito Feo"

12/12/2018 -

El colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 mujeres, acompañó la denuncia de Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés, por haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban la tira infantil "Patito Feo", cuando ella tenía 16 años y él 45. Lo hizo a través de un video emitido que hizo llorar a toda la sala, reunida en el Multiteatro, de Buenos Aires.

"Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo. Tenía 16 años, era una nena. 45 años tenía él", reveló.

Contó que estaban de gira en un hotel en Nicaragua, que Darthés comenzó a besarle el cuello y que ella le dijo que no.

"Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo ‘mirá como me ponés’. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", contó la actriz.

Durante el relato, mirando a cámara, Thelma lloró desconsoladamente. En el escenario, la acompañaban las actrices más reconocidas de la Argentina.

La violación, dijo, finalizó porque alguien tocó la puerta para darle una tarjeta a Darthés y ella pudo salir de la habitación. Dijo que gracias a que otras chicas abusadas por él pudieron hablar antes, ella se animó a hacer la denuncia.

La causa penal se sustancia ante la Justicia de Nicaragua.

Según su relato, el acoso y la violación sucedieron en la gira de "Patito Feo" -la novela juvenil e infantil producida por Ideas del Sur- que se emitió entre 2007 y 2008. La gira fue en marzo de 2009 por varios países de América Latina.

El relato de Thelma fue acompañado por la denuncia penal, presentada en Nicaragua que es precisamente lo que no pudo hacer Calu Rivero (en su caso, el delito había prescrito).

Thelma, que hoy tiene 26 años, estuvo en la conferencia de prensa junto a un grupo de las actrices más representativas del país que se unieron para apoyarla. Entre ellas, Griselda Siciliani, que actuó en la serie (era la mamá de "Patito") junto a Darthés.

Siciliani ya había "bancado" a Calu Rivero, cuando denunció que se había sentido acosada por Darthés en "Dulce Amor".

En el Multiteatro estuvieron, además, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, Adriana Salonia, Anabel Cherubito y Andrea Pietra.