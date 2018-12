El agradecimiento de Thelma a la actriz que la ayudó a "gritar" su verdad

-

Un día antes de enfrentarse a un auditorio repleto para denunciar a Juan Darthés por violación, Thelma Fardín utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a las amigas que le dieron coraje para ‘gritar’ su verdad. En un texto dirigido a su amiga Denise Nenezian, también actriz, la joven escribió: ‘Si ella está en mi camino, algo mágico habré hecho en otra vida. Me inspira a ser mi mejor versión. Me pone el hombro, la espalda, el pecho, el corazón y la mente para que descanse en ella cuando el mundo me abruma. Me dio el coraje para salir a gritar mi verdad, y me apoyó como nadie en las bambalinas de ese salto al vacío. Vacío que se hizo colchón, colchón de valores e ideales. Es una guerrera, que emana luz, comprensión y fuerza. Ella que puso su cuerpo y energía, que prestó su oído cuando el mío no podía más del ruido interno. Ella me hizo creer en la bilocación. Y para ella voy a tener que inventar una palabra, porque ‘gracias’ queda insignificante. Te agroamo, te amodezco, te graquiero, te quierodezco. Algo así, pero infinito".