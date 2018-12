Maxi Stanic está en duda, pero no pierde la esperanza

Fotos CHANCES. Maxi Stanic no pudo jugar en el debut debido a un problema gastrointestinal y se está recuperando.

Olímpico necesita de su capitán, pero todavía no está confirmada la presencia de Maxiliano Stanic en el juego de mañana ante San Martín de Corrientes. El base armador se entrenó ayer en el Vicente Rosales de manera liviana y crecieron las chances de que pueda volver a la acción, pero las altas temperaturas le están jugando en contra en el proceso de recuperación. Stanic se perdió el debut ante Obras debido a un problema gastrointestinal y desde entonces es observado día a día por el departamento médico del club. En el caso de que no sea autorizado, Jonatan Machuca y Gelvis Solano serán los encargados de asumir la conducción del equipo como lo hicieron el sábado pasado en el Vicente Rosales frente al conjunto porteño. Mañana, frente a San Martín de Corrientes, el entrenador Adrián Capelli no podrá contar con la totalidad del plantel, al margen de lo ocurra con Stanic. La dirigencia de Olímpico sigue en la búsqueda de un reemplazante para el brasileño Caio Torres, quien no pudo continuar debido a una cláusula en su contrato.