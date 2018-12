Se confirmaron las menciones

Fotos GALARDÓN MAYOR. La Copa Canal 7 será para el Deportista del Año. El trofeo de Opinión Deportiva se lo llevará el resto de los destacados.

12/12/2018 -

El próximo domingo, será la oportunidad para disfrutar de una nueva fiesta del Deporte que pondrá en juego la Copa Canal 7, el galardón mayor que será elegido por el programa Opinión Deportiva, que se emite los domingos por Canal 7. Ya se conocieron las ternas disciplina por disciplina y ayer, se oficializaron las menciones especiales, para el evento que saldrá al aire en vivo el domingo 16 de diciembre desde el Fórum a partir de las 20.30. En la cita, se hará la entrega de trofeos a los campeones divisiones inferiores 2018: 6ª División: Club Atlético Mitre Negro. 7ª División: Club Atlético Central Córdoba. 8ª División: Club Atlético Central Córdoba. 9ª División: Club Comercio Central Unidos. Además, estas son todas las menciones especiales: Ezequiel Zeballos: Por integrar el Seleccionado Argentino de Fútbol Sub 17 Lucía Moyano: Por su excelente desempeño a nivel Nacional e Internacional en la disciplina Trail Run. Fernando Guevel: Por su excelente año que le permitió estar ubicado Nº12 en el Ranking Argentino de Veteranos de Tenis, habiendo disputado solo 6 torneos y ganado los 6. Cristina Palomo: Por integrar la Selección Argentina de Mayores de 60 años en el Campeonato Panamericano de Básquet Femenino. Agostina Soria: Por integrar con éxito el Seleccionado Argentino de Voley Femenino. Juan Ignacio Alesandroni: Por considerarlo el Mejor Jugador de los equipos santiagueños que participan en la B Nacional. Juan Argañaraz: Por por ser Top Ten del Padel Nacional. Karen Pereyra: Por sus participaciones en diferentes pruebas atléticas a nivel nacional e internacional Mauricio Suárez: Por consagrarse Campeón del Torneo Internacional de Ajedrez ‘Memorial Carlos Guimard’. Natalia Vera: Por su destacada actuación en Ciclismo tanto en el orden Nacional como Internacional. N icolás Roger: Por obtener la Medalla Dorada en Rugby en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Bautista Pedemonte: Por obtener la Medalla Dorada en Rugby en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Agostina Ledesma: Por integrar la Selección Argentina de Básquet 3x3 en el Mundial U23. Fernando Borello: Por integrar con éxito la Selección Argentina de Tiro. Dora Romero: Por ser la Nº1 del Ranking de Nuestro País y Nº8 del Mundo en Tenis en su categoría más de 60 años. Lucca Guercio: Por ser el Nº1 del Ranking de Tenis de nuestro país en la categoría Sub 12 Gastón Zaidman Rivero: Por consagrarse Campeón Panamericano de Ajedrez Blitz. Mejor Dirigencia: Asociación de Santiagueña de Hockey sobre césped y pista.M áximo Toviggino: Por su excelente desempeño a lo largo del año tanto a nivel Nacional como Internacional integrando la Selección Argentina de Hipismo. Tomás Lezana: Por su excelente desempeño y por ser el único santiagueño integrante del Seleccionado Argentino de Los Pumas y Los Jaguares. Matías Armando: Por conseguir la Medalla de Bronce en el Campeonato Panamericano de XCM que se corrió en Chilecito, La Rioja. Gastón García: Por obtener el Campeonato Mundial de Tiro a la Hélice en Río Cuarto Lourdes Salas: Por consagrarse Campeona Argentina en 50, 100 y 200 metros Mariposa y subcampeona sudamericana en las 3 distancias. Diego Lindow: Por consagrarse Campeón de América del Sur en Tiro al Vuelo, en Uruguay. DISTINCIONES: Asociación Atlética Quimsa: Por consagrarse Campeón en la Liga de Desarrollo de la LNB Club Atlético Central Córdoba: Por consagrarse Campeón Regional en categoría Sub 17 y Sub 15. Benjamín González Dapello: Por su desempeño a nivel Local y Regional en Hipismo Mario Tapia: En reconocimiento a los años en que se desempeñó como camarógrafo de Op. Deportiva. Club Atlético Central Córdoba: Por consagrarse Campeón del Torneo Federal A y conseguir el Ascenso a la B Nacional. Club Atlético Sportivo Fernández: Por consagrarse Campeón del Fútbol Local después de 25 años y clasificarse para el Torneo Regional Amateur 2019. Seleccionado Masculino de Hockey: Por consagrarse campeón argentino de selecciones Club Independiente BBC: Por la importante remodelación de sus instalaciones. Club Ciclista Olímpico: Por haber organizado en forma excelente el Campeonato Argentino de Natación Adaptada y por continuar sumando la práctica de disciplinas deportivas en su Institución. Club At ami squi BBC: Por su presencia, con gran esfuerzo, en los Torneos en la Federación Santiagueña de Básquet. Club Estrella Roja: Por haber construido en sus instalaciones una cancha de césped sintético para hockey Unión Santiagueña de Rugby: Por cumplir 50 exitosos años, haciendo crecer al rugby Andrea Loto: Por ser la pionera de las Árbitros de Fútbol en el Norte Argentino Iván Figueroa: Por los logros obtenidos como jugador de la Unión de Ciegos y Líder indiscutido del Seleccionado Argentino ‘Los Murciélagos’ Luis René Chaparro: Por cumplir 25 años de trayectoria en el Atletismo Ignacio Prado: Por consagrarse Subcampeón Sudamericano Sub 16 y obtener el Título de Maestro Fide de Ajedrez Carlos González: Por su desempeño a Nivel Nacional y Regional de Motocross.