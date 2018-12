"Mitre fue un equipo regular", dijo Grelak

Fotos CONFORME. Alfredo Grelak, DT de Mitre, se expresó sorprendido por el buen desempeño que tuvo el equipo.

12/12/2018 -

El entrenador de Mitre, Alfredo Grelak, calificó a su equipo de uno de los más regulares del Nacional B, tras realizar un breve balance de lo que fue la primera parte del certamen, luego del triunfo ante Morón, en lo que fue el último encuentro de la temporada.

El DT, ex Quilmes, además, reconoció que la buena campaña lo sorprendió, y dijo que los jugadores asimilaron rápido la idea.

"Uno no esperaba tan buenos resultados en tan poco tiempo. Los chicos agarraron rápido la idea. Por ahí me parece que la jerarquía que tienen varios de los jugadores, te permiten que se abran los partidos rápidos, como lo hicimos ante Morón. Por ahí no pudimos generar situaciones claras, pero tuvimos el dominio en la mayoría del juego", fueron las primeras palabras del entrenador, hacia la prensa.

"Los muchachos han trabajado mucho, se sacrificaron y entendieron el esfuerzo que teníamos que hacer durante este tiempo para lograr un buen resultado. Es un torneo donde es difícil ganar, todos los equipos son muy parejos y me parece que más allá de que tuvimos un tramo en donde no pudimos sumar lo que queríamos, fuimos un equipo regular, con un sentido de fútbol y de ideas que fueron lo que esperábamos. Hubo en crecimiento a medida que pasaron las fechas. Los juegos ante Temperley y Chacarita, fueron de lo mejor en todo el año. Se desplegó el fútbol que puede llegar a generar este equipo. La verdad que hoy (por el lunes a la noche), lo sentimos al calor, no nos permitió tener la intensidad que necesitamos para lograr espacios por las bandas. Pero este equipo no tiene techo, es muy importante lo que pasa afuera, hay una competitividad interna que es clave y hace que nadie se relaje porque saben que pierden la posibilidad de jugar", añadió.

Por último, Alfredo Grelak hizo referencia al último partido.

"Si no se sufre, parece ser que no sirve. La mayoría de los partidos de local fueron similares, donde nosotros encontramos la ventaja, tuvimos posibilidades claras y después es una cuestión lógica que el rival se juegue sus chances para ir a empatarlo. Por el temor de que nos empaten, se retrocede un poquito. Pero ningún equipo en el fútbol argentino tiene la capacidad física ni técnica para dominar los noventa minutos", culminó el adiestrador.