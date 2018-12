Conmovedor acto de cierre de ciclo del Centro de Día Recrearte de Quimilí

Fotos ESCENARIO. El salón estuvo colmado de familiares de los alumnos, quienes disfrutaron de una muestra artística.

QUIMILÍ, Moreno (E). Como sucede cada año, el Centro de Día Recrearte que depende de la Municipalidad de Quimilí, dio fin a un nuevo ciclo lectivo y el acto de cierre estuvo cargado de momentos muy intensos y de mucha emoción.

El Cine Teatro fue el escenario elegido para que casi 60 niños, jóvenes y adultos pudieran despedirse del presente año de mucha actividad junto al equipo de trabajo del Recrearte.

El recinto de avenida Rivadavia estuvo colmado de familiares de los alumnos, quienes pudieron disfrutar de una muestra artística en donde pusieron a la vista de todos, los extraordinarios trabajos de manualidades que han podido realizar durante todo el año y como no podía faltar la parte artística, se mostró lo aprendido: cantos y danzas de diferentes ritmos que significaron un derroche incalculable de energía por parte de los entusiastas jóvenes con capacidades diferentes.

El acontecimiento contó con la presencia de todo el equipo profesional del centro de día, así como también de autoridades locales que ovacionaron a cada expresión artística.

El intendente de Quimilí, Omar Fantoni, contó sus sensaciones al participar del acto de cierre del ciclo; "Debo decir que siento un gran orgullo por el excelente trabajo que llevan adelante todos los integrantes del equipo del Recrearte, cada año esta familia va creciendo, ya son 60 los alumnos que tiene esta noble institución y cada vez que los visitamos encontramos a personas que logran ser incluidas de la mejor manera, que son tratadas con mucho amor y eso no se paga con nada y ahí, en estas cosas, es en donde uno se siente pleno como funcionario publico. Hoy como cada año me voy muy emocionado y al ver el trabajo realizado me llena de mucha fuerza para seguir trabajando, por ésta y por todas las instituciones de nuestra comunidad", expresó el primer mandatario local. Cabe destacar que el centro de día Recrearte, posee desde este año, un edificio propio, adaptado para el óptimo trabajo con estos jóvenes, también con un medio de transporte propio, en el que a diario se busca y se lleva hasta el domicilio de cada alumno. El centro de día Recrearte, en su totalidad, funciona con recursos propios del municipio de Quimilí, para generar igualdad de oportunidades para todos, destacaron desde la comuna.