En las panaderías bajaron las jornada laboral a pasteleros

12/12/2018 -

En otro sector como el de las panaderás, ya comenzaron a reducir horas, en particular al personal que produce especialidades o pastelería. "Nosotros estamos reduciendo horas de jornada laboral a todo lo que es especialidades, en la pastelería como a quienes hacen tortas y masas finas", dijo Roberto Llanos del Centro de Panaderos. Agregó que "tenemos la expectativa de vender miga para sandwich ahora pero hay mucha competencia desleal, no se puede así. Hay algunos que están vendiendo a $200 el molde bajo un gazebo y esperamos no haya más de esto en la calle, necesitamos que se controle la calle", indicó.