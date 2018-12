Mañana podría haber paro de colectivos si no se resuelve la reinserción laboral de choferes

Fotos CRISIS. Momentos de tensión se vivieron en la tarde de ayer, con la toma del edificio de UTA por parte de choferes.

12/12/2018 -

Los 35 choferes que se desempeñaban en la Cooperativa Alberdi y que hace tres meses se quedaron sin su fuente laboral, exigieron el acompañamiento del gremio local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), "ante la falta de solución al conflicto" que generó el cese de la explotación del corredor de la Línea 25 Santiago-La Banda.

Así lo señaló el delegado gremial de los choferes de la línea 25, Nicolás Segura, luego de la reunión mantenida con los dirigentes de UTA, a quienes se solicitó el apoyo del gremio "para que se concrete un paro total de transporte para este jueves o viernes".

Ahondó que si no se arriba hoy a una solución "se reclamará en la Dirección de Transporte, porque sabemos que hay un empresario bandeño que cumple con los requisitos y no entendemos por qué no se firma la resolución para que se haga cargo del corredor", indicó

La solicitud de los choferes se tradujo en la toma simbólica de la sede de UTA, que tuvo momentos de mucha tensión.

En tal sentido, la comisión directiva de UTA, resolvió mantener una reunión hoy a las 11, para definir si se realiza mañana una medida de fuerza, en solidaridad con los ex empleados de la Línea 25.

Para la asamblea se convocó a los delegados de las distintas empresas de transporte.

El secretario general de UTA, Jorge Pacheco, resaltó: "Hace tiempo que venimos tratando de solucionar el problema. Supuestamente un empresario se iba a hacer cargo de la línea pero a la hora de la verdad, eso nunca se concretó".

Señaló que desde Transporte de la provincia aseguraron "que había un oferente para hacerse cargo del corredor de la Línea 25, pero seguimos a la espera", sostuvo Pacheco.

Por último, dijo que los choferes perjudicados "solicitaron una medida de fuerza, pero eso lo decidiremos mañana (por hoy) para saber si hacemos paro este jueves, porque es entendible la situación de los compañeros ante la falta de trabajo", concluyó.