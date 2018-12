"El Polaco" habló de sus exparejas y del "Ruku Mueva"

12/12/2018 -

¿Cómo vives esa relación que tienes con el público?

Es hermoso. Uno puede tener sus problemas, sus quilombos, te olvidas de todo porque esa charla que tenemos desde el escenario cuando uno canta y la otra persona lo escucha, es realmente hermoso. Es mágico. La música tiene esa magia que te lleva hacia otro planeta. Recorro el país con mi banda llevando alegría y una sonrisa.

A lo largo de tu creación, la felicidad es un tema que desarrollas en tus canciones, tal como lo hiciste, en el 2014, con "No te olvides de ser feliz", y en el 2017 con "Ser feliz". ¿Cuál es la razón que te lleva a enfocar tu mensaje en este estado que busca el ser humano?

Yo trato de que todos los nombres de mis discos sean fuertes. Siempre busco dejar un mensaje. Anteriormente a ‘No te olvides de ser feliz’ saqué un disco que se llamó ‘Sólo los fuertes saben esperar’. Y lo hago porque hay gente que se olvida de ser feliz. Tiene tantos problemas en su cabeza o se hace problemas por tantas pavadas que, verdaderamente, no se da cuenta de que hay que agradecerle a Dios todos los días de que podemos respirar, de que tenemos manos, pies, que tenemos hijos sanos. Soy un ser humano y yo también tengo mis bajones, tengo mis altibajos como cualquier persona, pero trato que los nombres de mis creaciones sean fuertes y no se olviden.

¿Cuándo fue el momento en que encontraste la felicidad o creíste que tu estado de felicidad era pleno?

La felicidad son momentos porque no se puede ser feliz las 24 horas. Uno la busca todos los días. Uno encuentra la felicidad tomándose unos mates afuera con sus hijas. Hay momentos y momentos para lo que uno quiera en su vida.

¿Cuánto ha influido en vos encontrar esa plenitud en la vida tus hijas Sol y Alma?

Mis hijas son muy importantes en mi vida. Los hijos son lo más importante en este mundo. Mis dos hijas son mis pilares, mis motores, son lo que hacen todos los días levantarme y salir a la cancha y salir a pelearla. Las dos son muy importantes para mí, son mi vida. Agradezco a Dios que me las regaló, que me las pusiera en mi camino y que me dé la oportunidad de criarlas, cuidarlas y darle lo mejor.

¿Qué significó para vos la oportunidad que tuviste de grabar con colegas?

Hermoso. Grabé con gente que siempre quise grabar. Tuve la oportunidad de conocer al ‘Chino’, de la Nueva Luna, y que me grabe una canción. Después, con Leo Matioli. Son regalos que te dan para toda la vida porque hoy ya no lo tenemos (al "Chino" y a Leo) entre nosotros. La verdad que me llevo un recuerdo hermoso. Con Karina (por "La Princesita"), mi ex, también grabé dos temas. Son regalos. Son cosas lindas. Son marcas que quedan en la carrera de uno.

Y hasta cantaste en inglés en tu participación en ‘27: El club de los malditos’, película en donde fuiste Leandro De La Torre, y compartiste escenas con Diego Capusotto.

En realidad, era un inglés mentiroso. Hacía de un cantante de punk y fue una linda experiencia. Si me pongo a pensar hace diez años atrás todas las cosas que Dios me regaló y las que pude lograr siendo así como soy, un caradura, un pibe que no se queda quieto, no iba a poder ver. Así fue como pude salir en una película como esta con Diego Capusotto, pude estar en dos obras en Carlos Paz y en el Bailando. Puse mi corazón y entré en todas las casas de los argentinos. O sea, hay gente que conoce más de mi vida que yo mismo de mi vida. En la calle me saluda una señora de 90 años hasta una nena de 4 años y eso son regalos que te da la vida. Y todo es por la forma de ser de uno: inquieto y que siempre quiere llegar un poco más y se anima. Uno le mete y trata de ser feliz con sus logros.

¿En estas cuestiones de la farándula en las que se te ha visto involucrado opacaron al cantante, lo fortalecieron, cómo lo enfrentaste?

¿Con cuál?, dígame ¿con cuál?

Desde Karina ("La Princesita") hasta Silvina (Luna) y Valeria (Aquino) en todos los dimes y diretes que generaron estas relaciones. ¿Te generaron sombras?

No. Fueron mis parejas, es mi vida. Lo que pasa es que uno al ser conocido es como que es el centro de atención. Fueron mis parejas y las amé con todo mi corazón, con toda mi alma. Siempre agradezco a Dios y a mis principios que me lo enseñaron mis padres, como pudieron, a no cambiar nunca mi esencia. Eso es lo que hoy en día me hace estar donde estoy y con los pies sobre la tierra.