"Nunca voy a dejar de ser ese cantante de cumbia"

12/12/2018 -

¿Cómo se genera este cambio, de lo tropical a la música urbana, con Ruku Mueva?

Lo que estoy haciendo ahora es un nuevo comienzo. Después de estar catorce años en una compañía discográfica, me estoy cambiando ahora a Sony. La verdad, esto es algo nuevo. Me estoy reinventando a lo que estuve en todos mis años de carrera, con la misma esencia, pero quiero darle ese toque de cumbia urbana, con sonido nuevo y algo diferente para la gente. Quiero reinventarme un poco para que no sea ni tan aburrido para la gente ni tampoco aburrido para nosotros. Es algo nuevo y lindo para el oído de todos.

Todo cambio implica un desafío. ¿Cómo te preparas para enfrentar esta etapa?

Yo soy una persona que siempre me gustan los desafíos. Y esto se reflejó también desde que me convocaron para el "Bailando por un Sueño", cuando no había bailado nunca en mi vida. También está reflejado ese desafío cuando me convocaron para hacer teatro y nunca había sido actor. Si uno no se pone desafíos en la vida, la vida es aburrida. Siempre hay que tener cosas nuevas y salir un poco de la comodidad. Desde marzo que estoy grabando mi nuevo disco. Tengo ocho o nueve temas preparados para lanzar. Dentro de esos nueve temas, el ‘Ruku Mueva’ fue elegido. Es un tema hermoso, tiene su adrenalina. Siempre hay que buscar la forma de no perder esa adrenalina hermosa que te da la música.

¿Qué significa, puntualmente, "Ruku"?

Cuando yo era chico me gustaba mucho una canción que decía ‘mueve tu cucu’. Entonces, era una palabra que la tenía guardada. Siempre decía que el día que tenga que hacer una canción para mover el esqueleto la iba a poner. Así nació el ‘Ruku Mueva’, una canción que es muy bailable, para menear, para moverse, para pasarla linda.

¿"Ruku Mueva" será hit de este verano?

Desde que salió el tema me llegan mensajes y gente haciéndome el baile. Dentro de poco saldrá el video de ‘Ruku Mueva’. El tema salió sin video y la gente está a full.

¿Esta nueva etapa te alejó de lo tropical?

No es un alejamiento. Es el puntapié inicial para que todos me sigan. La movida tropical es lo más lindo que hay. Yo voy a ser siempre de la movida tropical. Nunca voy a dejar de ser ese cantante de cumbia que arrancó desde muy chiquito. Ahora, voy a hacer cumbia, lentos y lo que siempre quise: música para todas las edades y no quedarme en un estilo musical. Mientras que uno es feliz también hace feliz a la otra persona.