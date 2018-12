El presidente Macri se refirió a la denuncia de abuso contra Juan Darthés

Fotos Mauricio Macri.

Hoy 14:03 -

El presidente Mauricio Macri publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a la denuncia penal que Thelma Fardin realizó ayer contra Juan Darthés, por violación.

"El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", escribió el presidente, para luego, en otro mensaje agregar que "Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, resolvimos levantar de las redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte".

Como se recordará, la denuncia radicada en Nicaragua se dio a conocer públicamente ayer, a través de una conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas, para difundir el caso. Thelma, que compartió elenco con Darthés en "Patito Feo", ofreció un escalofriante relato sobre el hecho ocurrido en 2009.

Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de diciembre de 2018

"Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima de mí y me penetró. En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación", contó entre lágrimas la actriz que recibió miles de mensajes de apoyo.