La puerta que suena como la canción de "Jurassic Park" es furor en Twitter

Luke Edmond, un usuario de Nuneaton, Inglaterra, jamás pensó que una publicación que en principio parecía trivial iba a terminar convirtiéndose en un verdadero boom en Twitter.

"Acabo de descubrir que mi puerta suena como Jurassic Park", escribió el joven junto al video en el que muestra el particular sonido que hace una puerta al abrirse, muy similar al comienzo de la canción del clásico de Hollywood.

La publicación se viralizó en cuestión de instantes y hasta el momento cosechaba casi medio millón de "me gusta" y 135 mil retuits.

So I’ve just discovered my gate sounds like Jurassic Park. pic.twitter.com/EA5AcDX5BO