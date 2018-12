Thelma Fardín: “Me costó aceptar que me violaron”

Fotos Thelma Fardín.

Thelma Fardín volvió a hablar sobre la denuncia por violación en contra de Juan Darthés cuando ella tenía 16 años y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. Asimismo, habló de lo difícil que fue atravesar por esta situación.

“Me costó aceptar que me violaron”, expresó la joven. El hecho tuvo lugar en un hotel de Nicaragua, en 2009, cuando el acusado tenía 45 años y junto a ella formaban parte del elenco de la exitosa serie “Patito Feo”.

Y agregó: “Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Tengo que saber más, de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad. Tengo que tener estrategias, ser fuerte, ser una mujer preparada. Adquirir conocimiento como si solo denunciar que me violaron no fuera algo de lo que pueda apropiarme. Como si para hacerlo y no dejar espacio a dudas tuviera que tener un doctorado en Harvard con especialización en violencia de género”.

Por último, sentenció: “La cuento porque aunque me dé miedo exponerme a todo lo que viene por hablar, sé que es más caro el precio de callar. No se callen. Me carcomió mucho tiempo, dañó mi autoestima, mis vínculos, mi seguridad en el trabajo. Por eso hablo”.