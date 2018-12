FÚNEBRES | 13 de diciembre de 2018

13/12/2018 -

ALDERETE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. "Felices los humildes de sencillos de corazón porque ellos gozaran del Reino de Dios ". Su cuñada Ana, sobrinos Elena, Martin, Paola y Andres, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Chochi y Pichona Castillo participan con mucho dolor su partida al Reino de Dios y acompañan a sus hermanas, esposa e hijos en este triste momento.

CHAUD, DURVAL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/18|. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté Arroyo e hijo Marcelo Alejandro Canllo, participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Toti en este momento de dolor. Ruegan una pronta resignación a toda su familia.

CHAUD, DURVAL RODOLFO DR. EN CS. ECONOMICAS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/12/18|. Dr. Antonio Rolando Chaud, Purita N. de Chaud, Karina, Raquel y Natalia, sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Rodo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, ELIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Señor concédele el descanso eterno y bendice a sus seres queridos". Carolina Sanguedolce, sus hijas Paulina, Clarisa, Silvana y Dino Bevilacqua participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ELIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Miguel H. Aurelis y Rossana Cavallotti y Charito de Cavallotti acompañan y hacen llegar su más sentido pésame ante la desaparición del apreciado Elio. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ELIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Jose Stancampiano, su esposa Mary Pullarello, sus hijos Antonio y Anabella y sus respectivas flia. Acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ELIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Marta Corral y flia, participan con dolor el fallecimiento de don Elio, padre de sus amigos Patricia y Edgardo. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ELIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Raúl Fernandez, su esposa Cristina, sus hijos Chochi y Rauli participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento.

ELÍAS DE CARRIZO, SOFÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 9/12/18|. El equipo de conduccion, personal docente, administrativo y de Maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Sofía Isabel Elías de Carrizo y acompañan con afecto a la Prof. Marcela Elias, docente de la institución y a su familia en este doloroso momento.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Desde Tucumán, Nelly Goytia, agradece a sus queridos, amigos, ex-compañeros y vecinos de Santiago del Estero por las condolencias y muestras de afecto recibidas con motivo del fallecimiento de su hermano Horacio. Asi mismo sus hermanos: Tyti, Guillermo y Daniel hacen extensivo su agradecimiento por tal circunstancia. A todos muchas gracias.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hija: María Eugenia Bustamante, sus nietos: Álvaro, Mariano y Alejandro Santillan, Lorena, Alejandro y Sergio Bustamante, Alicia, David y Cecilia Siriani, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBARA E HIJO.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (LELA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hermana Lidia Esther Figueroa de Puig., sobrinos Walter Ramon Puig y Analia Ester Puig, con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega a Dios y a la Virgen por el eterno descanso de su alma. Amén.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Mercedes, Hugo y familia; participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Eugenia. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Familia Sanguedolce, Diaz y Castelli, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en ese dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Rogamos tu eterno descanso. Tu luz siempre en nuestros corazones. Veldis Barnetche, Liliana del Castaño e hijos, acompañan a la familia en ese dificil momento.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Pinky Lipreri, Cristina Ruiz y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. "Señor tu hija Feliza ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin " Mónica Bravo y flia., Acompañan con profundo dolor a tía Eugenia, nietos y bisnietos. La vamos a extrañar. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. El Padre Manuel Amante, el Diacono Esteban Bravo, Servidores y Comunidad de la Capilla San Cayetano, participan el fallecimiento de la mamá de Maria Eugenia Bustamante, servidora de esta comunidad y acompañan con oraciones a toda su flia. en estos momentos de dolor ante irreparable pérdida.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Olga L. de Falcione, sus hijos Jose Georgina Blanco, Maria Lourdes, Maria Alicia y Nicolas Sayago y sus nietos, participan el fallecimiento de la muy apreciada Lelita y acompañan con oraciones a su hija Eugenia, nietos y bisnietos en tan doloroso momento. Que Jesús misericordioso les conceda paz y fortaleza.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. La Rueda de la Amistad del Rotary Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la mamá de su amiga y socia Maria Eugenia. Rogando aceptación y consuelo para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Los integrantes de " Brocal " , participan su fallecimiento y acompañan a su hija Maria Eugenia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (LELA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Lelita querida, vivirás en nosotros el amor y tu entrega generosa que nos diste todos estos años., Guardamos en nuestro corazón todos los momentos que vivimos. ¡ Te Queremos ! Tu nuera Susana Llugdar, tus nietos Lorena, Alejandro, Sergio y Carolina Bustamante, hijos políticos Dante, Belen, Cecilia y Gustavo y tus bisnietos Franco, Matias, Ana, Sofia, Leandro, Tania, Antonelola, Constanza y Luca, participan con profundo dolor tu partida y brille para ti la luz que no tiene fin.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Los integrantes del Taller de Folclore del CPESE , compañeros de su hija Eugenia, elevan oraciones para que Dios reciba a Feliza en su brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (LELA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Lelita; "Ejemplo de valores y fortaleza " Cristina Maidana, Tito Rusz, hijos, yernos y nietos, participan de tu vuelo eterno y rogamos consuelo y aceptación para nuestra querida Eugenia y flia., Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (LELA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Amigos de su familia; Carlos Alonso, Susana Casadey, Marysol, Alex y familia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos " Walter, Liliana y sus hijos Diego, Fede, Ale, Pepo, Lolo, Pato y Álvaro, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Lela. Rogamos oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Perla de Vagliati y sus hijas Graciela, Liliana y Paola, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Felisa. Rogamos oraciones en su memoria.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. "Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino " Analia, Neneco y sus hijas Paulita, Angie y Elenita, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tia. Rogamos oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demas familiares, participan de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hijo Ing. Héctor C. Sandez, su hija política Sonia, nietos Camila, Facundo, Luján y Jerónimo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hija Graciela Sandez, sus nietos Marcos, Gustavo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hija Rosa Sandez, su nieta Nadia y nieto político Alex participan con dolor su fallecimiento.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus hijos Carlos Alberto, Graciela, Mario, Rosa, Héctor Gelacio y Héctor Cristóbal , hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo 7º Pje. Nº 536 Bº. H. Hondo. Sus restos seran inhumados hoy a las 11 hs cemet. La Piedad.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hijo Carlos Alberto Sandez, su hija política Mercedes, nietos Manuel, Marcelo, Soledad y Rodrigo y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hijo político Alberto Rodriguez Cancinos, sus nietos David, Gustavo y Vanesa, sus nietos políticos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus consuegros Picolino Giménez y Chichi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Las amigas de su nieta Vanesa, Bety Guzmán, Mequi Reynolds, Sara Quadrelli y Margarita Torres participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

LAZARTE, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus compañeros y amigos de la agrupación Acción y Logros Nueva Generación acompañan en este difícil momento a su nieta Vanesa. Se ruega oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Gordo, Riki Querido. Sus Padres Ricardo y Monina, sus hermanos Oki y Machi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció 12/12/18|. Sus padres Ricardo Enrique (Bico), Argentina, hnos. Oscar, Marcelo, sobrinos y demás familiares part. su fallec., sus restos serán inhumads en cementerio Parque de la Paz 9 hs., casa duelo P.L. Gallo 396, s.v. Serv .Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LISSI, RICARDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Querido Riky vivirás eternamente en nuestros corazones. Su tía Chola, sus primos Carlitos y flia., y Alejandra y flia, Ruegan a Dios nuestro Señor de fuerzas a sus padres y hermanos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus tíos Carlos Paskevicius y Josefina Lissi, sus primas Ana, Maria Esther, y Josefina Paskevicius Lissi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus padres y hermanos en tan triste momento. Elevan oraciones al Altísimo rogando por su eterno descanso.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus tíos Aldo Federico Lissi y Jenny Angeleri, sus primos Juan María, Federico y Magdalena Lissi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos en tan triste momento. Elevan oraciones al Altísimo rogando por su eterno descanso.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus vecinos Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa María Cristina Acosta, hijos Albertito, Gringa y familia; Gustavo y flia; participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro apreciado vecino Riki y acompañan a sus padres Rico y Monina, sus hermanos Oki y Machi rogando a nuestro Señor una pronta resignación a sus familiares y que brille para el la luz que no tiene fin.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. La Dra. María E. Carabajal, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Ricardo Lissi y ruega una oración en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Registrados, funcionarios y empleados de la unidad fiscal de Termas de Río Hondo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero y colega acompañando a sus familiares en este difícil momento. Las Termas.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andres Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandán, Agustin Meneghini, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina, participan el fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Eva Sayah Correa, Betty Piña, Tere Salomón, Alicia Paz y Marta Ledesma, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido amigo Oscarcito Lissi, resignacion a sus padres y hermanos.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Luciana Nuñez, Franco y Santiago Lissi despiden con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. La comision directiva de la Asociacion de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, participa el fallecimiento de su asociado Dr. Ricardo Lissi y acompaña a su familia en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Dr. José Luis Torrelio., Dra. Graciela Palomo, Sofia y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracioines en su querida memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Familia Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Amigo querido, te despido con un profundo dolor, pero con la fe de que ahora ya gozas de la Gloria del Señor. Tu amiga de toda la vida Marta Inés Pesce, su esposo Ricardo Luna e hijos. ruegan por su eterno descanso.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Te fuiste al Cielo como lo que eres, un luchador. Querido Amigo hermano, te echaremos de menos. Fabian Ottinetti, su Sra. Gloria y sus hijos Matias, Santiago y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Amigos aún cuando lloran, los amigos saben compartir el dolor, los que tiene el corazón censible para vibrar junto a el de sus amigos. Los que lloran juntos dandose a si mismo para superar la tristeza que provoca el llanto. Los que lloran por la muerte del amigo, y sus lágrimas dicen que la verdadera amistad no se rompe ni con la muerte y que siempre hay una esperanza de encuentros definitivo Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turboy, sus hijos Rosa Isabel y Guillermo, Marta Ines y Ricardo y Jose Manuel acompañan a sus padres y flia. en este dificil momento.

LISSI, RICARDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. "Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dra. Mariela Bitar de Papa, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Ricky, acompaña a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Norma Lissi y Antonio Taboada, Lic. Marthavelina, Dra. Paola A., Jose Antonio y Dra. Stella Marys Taboada Lissi y sus respectivas familias, participan en esta dolorosa e irreparable pérdida. Descansa en paz.

LISSI, RICARDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Participan su fallecimiento, amigos de sus padres. Afecto nacido en lo que llamamos "Club Juvenil Los Águilas", adultos ya, conocimos el orgullo por sus hijos. En esta pérdida, acompañamos con pesar y elevamos una oración en memoria de Ricardo.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Arsenio Riboldi y flia. acompañan a la familia Lissi-Herrera en este doloroso momento. Dios les dé cristiana resignación.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Juan Delicio Camuz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Dr. Carlos León Sirena e hijos participan con dolor el fallecimiento de su amigo y compañero "Boricua" del padel (" ya jugaremos en la cancha Celestial, querido Ricki") y acompañan a su familia en este difícil momento.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. La Unidad de la Defensa de Las Termas de Rio Hondo, participa con profundo dolor el fallecimiento del Fiscal Dr. Ricardo Lissi. Acompañan a su familia en este duro trance.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Maria Viviana Tejera, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Riky. Eleva oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Dra. Susana Marcela Santillán, participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Riky. Ruega oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Chilo Rojas y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Los compañeros de trabajo y amigos de su hermano Oscar Lissi del Juzgado Laboral de IV Nom.; Dras. Maria Ynes Manzur, Elsa Rafael, Ma. Elisa Goitea, Gisella Lezama, Dorita Matteo Monzon, y Daniel, Gustavo, Constanza, Gabriela, Ramiro, Lorena, Daniela, Alejandro, José, Valeria, Eugenia, Blanca, Evangelina, Luciano, Cristina y Mariana, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su resurrección.

LISSI, RICARDO FRANCISCO Dr. (q.e.p.d.) falleció el 12/12/18|. Tus amigos del Equipo de Futbol Abogados Cuervos, participan con profundo dolor la pérdida de su amigo entrañable.

LISSI, RICARDO FRANCISCO Dr. (q.e.p.d.) falleció el 12/12/18|. Tus amigos Chory, Juan, Cristina, Ale, Chacho, Susana, Leon, Claudia, Daniel, Veronica, Luis, Silvia, Martin, Ramón participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo Riqui.

LISSI, RICARDO FRANCISCO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Tuvimos la suerte de conocerte desde niño, alegre, respetuoso, amable. Adolescente - Joven con actitudes, valores morales y espirituales, digno de destacar. Como profesional responsable, con ansia de superacion como lo demostraste al ser Fiscal de la ciudad de Termas de Rio Hondo. Te recordaremos, te extrañaremos y rogamos a Dios, lo que no dudamos te haga descansar eternamente en su gloria y ofrezca a tus padres, hermanos, sobrinos, demas familiares y amigos cristiana y digna resignación. Yoyi Gerez y familia; Vicky Gerez y Tobias; Ariel Gerez y flia.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Oscar Jose y su esposa Hortensia, sus hijos Walter, Oscar y Angela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 750 Dr. Eliseo Fringes participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía materna de la docente Sra. Graciela Lezana de Villa. Ruegan oraciones en su memoria. Frias.

LOBO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Tu amigo de Fútbol, Abel (Lito) Cordero, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

LOBO, RAÚL ALBERTO (Comisario Retirado) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. El personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de infantes Ntra. Sra. de la Misericordia Municipal Nº 9 participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente María de los Angeles. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, DORA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Flia de Victoriano del Pino (Consuegro). Sus hijos Luis Gustavo, Ana Maria, Blanca Estela, participan su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, DORA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 12/12/18|. Sus hijos Fabiola del Carmen, Verónica, Dora y Silvia, Daniel Martín hijos pol. nietos y demás fliares. part. el fallec. sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz, Serv .Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Edith A. Bonacina de Sabouret, sus hijos y nietos acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, CARLOS GÜERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Víctor L. Barquin, y Víctor L. Barquin (h) participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Carlos y acompañan a su esposa Anita, hijos y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUANA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus hijos Delina, Juan, Rosa, Elpidio, Elma, Sara, Domingo, Cesar, Walter, Nena, Sonia, h/pol, nietos y bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. de Doña Luisa Dpto. Guasayan hs 18 . Casa de duelo S. Peña 2815. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

STAFFOLANI, DANIEL LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Su hermana Pupi y Julio Salvatierra participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Yerba Buena (Tucumán).

STAFFOLANI, DANIEL LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Teresa Zain Abal de Bertrán y sus hijos Marité, Luis y Francisco y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

STAFFOLANI, DANIEL LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Mario Pericás, su eposa Norma Clyde Marinucci y sus hijos Sandra, Mario y María Soledad y sus respectivas familias, acompañan en estos momentos de tanto dolor y tristeza a Pupi y familia, elevando oraciones en su memoria.

STAFFOLANI, DANIEL LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Charito Casanova de Cavallotti abraza y acompaña en su dolor a su amiga Pupi ante la desaparición de su hermano. Eleva oraciones en su memoria.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Hoy hace nueve dias que el Señor se llevó una parte de mi. Hoy no tengo consuelo despues de tu partida, tu ausencia duele mucho. Las casa no es lo mismo sin vos. fuiste todo para nosotros. Solo me reconforta que estás rodeado de ángeles junto a nuestros seres queridos. Te amamos, te extrañamos. Descansa en paz. Su esposa Lili, sus hijos Facu, Nico, Joaquin y Ramiro, su nuera Flor, sus amados nietos Victoria y Leonides, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO PRIMITIVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/14|. Una madrugada de diciembre nos dejaste fisicamente, pero aun estás presente, con recuerdos permanentes en cada rincón. Tenemos varias estrellas en el Cielo, una brilla más, esa es la tuya viejo. Para el barrio Don Guti, para la Flia. Primi, para nosotros Delacha, alla en el Cielo brindarás con los tuyos. Tus padres, tu Negrita, Colorado, Nilda y el que se unió recientamente Zurdo, que brille para todos la luz que no tiene fin. Nos reuniremos en misa el día 13/12, 20.30 hs. en la Capilla de Santa Lucía (Bº Sta. Lucia), rogando por el eterno descanso. Tu compañera Arge, tus hijos Pocha, Chabela, Carli, Eduardo, Riqui y Walter, hijos politicos, nietos y bisnietos.

PETTINICHI, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/15|. El tiempo ha pasado, ya son tres años que partiste al nuevo mundo, que es la Casa de Dios. El Padre Celestial dispuso lo que estuvimos juntos en la tierra. Y creo que no nos equivocamos, pero con la fe que tuvimos juntos, estás allí con el Señor. Te extraño mucho y te recuerdo a diario, siempre. Tu señora Perla, hijos, nietos y bisnieta, no te olvidan. Hoy se celebrará la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Mi querido Ruben: fuiste un ser muy especial por que a pesar de las dificultades que te presentó la vida, siempre luchaste para conseguir lo que anhelabas y asi disfrutar de la vida a tu manera. Por eso la gente resaltó la virtudes mas nobles de tu persona. Su esposa e hijos, agradecen a todas las personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos por haberlos acompañado en tan dificil momento desde el principio hasta el fin. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, ROSA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció 12/12/18|. Sus hermanos, hnos. políticos, sobrinos, cuñados y amigos part. su fallec. sus restos serán inhumados cementerio La Misericordia a las 15 hs. Casa duelo Cª3 Nº 137 Bª San Fernando Serv Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

CEJAS DE JORGE, SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Sus sobrinos Patricia, Huo, Marcelo y Kike Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE GALLARDO, DELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Lidia Esther Grana de Manfredi y familia, acompañan en el dolor a Mariela y a su papá en este trance difícil de la vida, elevan oraciones para que el Señor brinde resignación a la familia.

CHÁVEZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Sus hijos Matias, Gabriel, Noelia, Sebastián, hijos políticos, nietos y demás familiares,. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. Cristo Rey Loreto. Servicio realizado por Cochería Norte La Plata 162. Te. 4219787.