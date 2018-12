Fotos El impacto del testimonio contra Juan Darthés desató una ola de denuncias

13/12/2018 -

"Que se haga justicia por nuestra compañera y por todas. Esto recién empieza". Así terminaba el documento leído por las actrices que acompañaron a que Thelma Fardín haga pública su denuncia de violación contra Juan Darthés. " Es t o re c i é n emp i e z a " tiene un sentido: las actrices ya tienen más denuncias de personas que fueron acosadas, maltratadas, abusadas. Son situaciones antiguas, que han ocurrido en los 90, o a comienzos del 2000, y también de estos últimos tiempos. También aumentaron los llamados a la línea 144 y los casos denunciados públicamente en las redes sociales. "Son muchas, muchas, es impresionante...", le dijo la actriz Marina Glezer al diario Clarín. Y detalla que son antiguas, de algunos años, muy recientes. "La lista es enorme, larguísima. Los abusos de poder, los abusos de todo tipo llegan hasta hoy... ¿Sabés la cantidad de Thelmas que hay? Y seguiremos juntas denunciando porque nos dimos cuenta del poder arrollador de la comunicación", agrega. Algunas de las denuncias llegaron luego de que se hiciera público el caso de Darthés, otras son previas. La denuncia realizada por Thelma repercutió a nivel internacional. De la BBC a The New York Times se hicieron del dramático testimonio brindado por la joven actriz argentina. Darthés, defendido por su esposa María Leone, esposa de Darthés, dejó un mensaje enigmático que envió al programa "Pamela a la tarde". La mujer del actor destacó: "Es todo una mentira. Son calumnias. Esto es un vuelto para Juan. No tengo más información hasta el momento". El actor y cantante Juan Darthés fue internado de urgencia en la clínica La Trinidad, de San Isidro, por un cuadro de estrés.