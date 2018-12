Pichetto: "No había ningún tipo de impedimento"

Fotos CONSIDERACIÓN. "Es un hombre que ha cumplido todas las etapas del proceso de selección", remarcó el legislador sobre el nuevo juez.

El presidente del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, puso de relieve que "no hubo ningún impedimento" para que la Cámara alta votara el pliego de Sebastián Argibay como juez federal. Y dijo que el proceso de selección hasta la votación de ayer "fue todo correcto".

"Hemos ratificado el pliego del Dr. Argibay que ha sido votado por el plenario. Solo queda la promulgación por parte del señor Presidente, por el Poder Ejecutivo. Estimo que en pocos días más el Dr. Argibay asumirá el cargo de juez federal en la capital de Santiago del Estero", señaló en diálogo con EL LIBERAL, al término de la sesión en el Senado.

Sobre el nuevo juez federal, subrayó que "es un hombre que ha cumplido todas las etapas del proceso de selección, tanto en el ámbito del Consejo de la Magistratura como en el propio Senado, en la Comisión de Acuerdos". En tal sentido subrayó que "no había ningún tipo de impedimento para que el Senado no votara ese pliego, no había ninguna situación. Incluso hubo denuncias que fueron desestimadas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, a través de fiscales renombrados que han desestimado cualquier tipo de acusación que tenía como objetivo deslegitimarlo".

"Ha sido todo correcto y lo importante es que hemos asegurado la designación de un juez titular para Santiago del Estero, en un juzgado que no tenía designación", concluyó.