Los hinchas celebraron su día pese a la prohibición

Fotos FIDELIDAD. El hincha de Boca mostró su amor incondicional por los colores y fue a celebrar su día en el Obelisco.

13/12/2018 -

Cientos de hinchas de Boca Juniors se autoconvocaron ayer por la tarde en la Bombonera, a pesar de la prohibición de abrir el estadio para celebrar el Día del Hincha del Club, y tras ser desalojados por la Policía de la Ciudad trasladaron su festejo a la zona del Obelisco. Aunque días atrás el club había anunciado la apertura del estadio para los festejos por el Día del Hincha de Boca, y había repartido 25 mil entradas entre los no socios, una medida de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires impidió la fiesta dentro de la Bombonera.

El caótico banderazo organizado antes de que el plantel de Boca viajara a Madrid para disputar la final de la Copa Libertadores ante River, cuando la cancha se vio desbordada en su capacidad, obró como antecedente de la medida de los responsables de la seguridad porteña.

Sin embargo, a través de las redes sociales, cientos de hinchas se autoconvocaron en la puerta del estadio a las 18. Allí, y en medio de un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad, manifestaron su enojo a través de cantos en contra del presidente del club, Daniel Angelici.

Cerca de las 18.30, la policía intentó desalojar la zona y se produjeron corridas e incidentes que desembocaron en la represión con balas de goma y gases.

Los hinchas, desde allí, se trasladaban al Obelisco, donde en horas más tempranas de la tarde ya habían protagonizado un banderazo.

En tanto, Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó los motivos por los cuales Boca Juniors canceló la celebración del Día del Hincha xeneize que se iba a realizar en La Bombonera.

"Lo que hicimos fue exigir los requisitos que exigimos siempre para brindar la seguridad en este tipo de actos masivos. Venimos del entrenamiento a puertas abiertas, en el que el estadio quedó clausurado por exceso de asistencia. Lo que no queremos son los violentos. Es una política bien clara que llevamos desde el Ministerio. Exigimos tener participación en la entrega de las entradas. Solicitamos que no se supere la capacidad de público que está permitida en la cancha. Lo que no se puede es abrir las puertas de manera incondicional, que todo el mundo ingrese. Son los requisitos que solicitamos siempre ante la apertura de un estadio", indicó el funcionario en una entrevista con TyC Sports.