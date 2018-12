Su primer día de trabajo en Abu Dhabi

Fotos LIVIANO. El plantel de River Plate trabajó ayer en Abu Dhabi por primera vez y ya espera por el partido del 18 de diciembre. El sábado conocerá a su rival.

13/12/2018 -

El plantel de River Plate, flamante campeón de la Copa Libertadores de América tras derrotar en la final en Madrid a Boca Juniors por 3 a 1, se entrenó ayer por primera vez en Emiratos Árabes Unidos, sede del Mundial de Clubes, un día después de arribar a Asia.





La práctica liviana se llevó a cabo por la tarde-noche debido al intenso calor en la ciudad de Al Ain, donde River se presentará el martes venidero en el certamen.





Luego de un descanso de varias horas, ayer se llevó a cabo el primer entrenamiento en el país asiático, más precisamente en Al Ain Training Center, en el que el DT Marcelo Gallardo priorizó la recuperación de los jugadores lesionados.





Los movimientos consistieron en tareas regenerativas y de activación después de un enorme esfuerzo físico sumado al viaje y los efectos inevitables de cambiar nuevamente de huso horario: hay siete horas más que en Argentina y tres más que en España, donde River jugó la final ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.





Asimismo, estuvieron atentos a las alternativas del partido entre el campeón de Emiratos Árabes, Al- Ain, y Team Wellington de Nueva Zelanda, titular de Oceanía, que concluyó con la victoria del equipo local en la tanda de tiros penales por 4 a 3, tras empatar 3 a 3 luego de 120 minutos de juego, 90 reglamentarios y 30 suplementarios.





Al-Ain puede ser rival de River, ya que ahora enfrentará al campeón de Africa, Esperance de Túnez, y el vencedor de ese duelo a jugarse el sábado será el adversario del equipo que conduce Marcelo Gallardo el martes venidero.





En cuanto al parte médico, el que más preocupa es el atacante Ignacio Scocco, quien se perdió las finales de la Libertadores ante Boca por un desgarro en el gemelo derecho, pero ya está en la etapa final de recuperación, llegará en condiciones para el martes y seguramente irá al banco de suplentes en el partido por las semifinales.





El defensor Gonzalo Montiel, por su parte, dejó atrás las dolencias que lo hicieron salir en la final contra Boca y se entrenó con normalidad,

En tanto Nahuel Gallardo, hijo del entrenador y quien no integra la lista para el Mundial de Clubes, superó una lesión en el gemelo izquierdo.





A su vez, el "Muñeco" recuperará al atacante colombiano Rafael Santos Borré, quien no pudo estar en la segunda final de la Libertadores ante Boca por estar suspendido.





River volverá a entrenarse hoy en el mismo sitio y a la misma hora, 18 de Emiratos Árabes (11 de Argentina), práctica en la que Gallardo empezará a delinear el equipo que jugará el martes por la instancia de semifinales.





Tendrá que decidir qué volante dejará afuera de los titulares, debido a que Borré, luego de haber cumplido la sanción, volverá a ser el acompañante de Lucas Pratto en el ataque.





Leonardo Ponzio

"No, no, si lo planeás así no te sale. Olvidate". Leo Ponzio lo sabe. Sabe eso mismo, que no había mejor manera de quedar en los libros sagrados, que lo que pasa, lo que vive, lo que siente, supera hasta una película de ciencia ficción. Por eso se ríe. Y repite. "Esto no lo podía ni soñar. Llegar a ser el jugador más ganador de la historia de River así, ganando la Copa Libertadores y en una final contra Boca... Más no puedo pedir. Esto es la gloria", destacó.





"Yo sé que no puedo pedir más en muchas cosas. Pero esto continúa. Quiero seguir estando en esta institución, lograr más títulos. River te exige eso. No termina acá. Yo quiero jugar un par de años más y retirarme con esta camiseta", adelantó el volante surgido en Newell’s.