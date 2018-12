El Centro Único de Capacitación cumplió con las metas proyectadas para 2018

13/12/2018 -

El Centro Único de Capacitación "Dr. José Gorostiaga" (CUC) sentó las bases de sus actividades académicas para este año en materias de relevancia para la Justicia santiagueña, como el plan piloto de oralidad civil; la competencia provincial en casos de narcomenudeo; la certificación de gestión de calidad de la Norma ISO 9001:2015; mediación en asuntos de Familia y Patrimonial y violencia de género y familiar.

Para alcanzar las metas planificadas, el CUC trabaja mancomunadamente con diferentes organismos del Poder Judicial, que requieren capacitaciones específicas en función de la misión que cumple cada uno de ellos.

Uno de los tópicos para diseñar su trabajo anual fueron cambios en los paradigmas procesales, que demandan actualizaciones permanentes de los agentes judiciales, con la visión de optimizar su desempeño habitual y la atención al usuario del servicio de Justicia.

En tal sentido, la sanción de la ley provincial Nº 7252 de desferalización parcial de la competencia penal en materia de narcomenudeo, fue el disparador de tres capacitaciones de cinco jornadas cada una. Los destinatarios fueron magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial; de los Ministerios Fiscal y de la Defensa y miembros de fuerzas de seguridad, con un total de 298 asistentes certificados.

En tanto, el organismo participó activamente en el diseño e implementación del Plan Piloto de Oralidad en los Procesos Civiles y Comerciales y Paz Letrado de todas las jurisdicciones.

En materia de mediación, el CUC realizó diversas actividades, como el curso "Formación Básica de Mediadores", oportunidad en la que obtuvieron el título de mediador 33 profesionales.

Asimismo, en razón de la puesta en marcha del Plan Piloto de Mediación Patrimonial, se reeditó en dos ocasiones el curso práctico "Negociación: Método de Harvard", obteniendo el título de mediador capacitado en mediación patrimonial un total de 79 profesionales.

El acompañamiento al equipo técnico de la Oficina de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM), fue otra de las notas salientes de 2018. En esa línea de acción se efectuaron cuatro Talleres de Violencia Dosmética: Factores e Indicadores de Riesgo", destinado a miembros de fuerza de seguridad y personal judicial.

En relación a dicha temática y en el marco del Día Internacional contra la No Violencia se organizó, junto a la Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina, la Jornada Federal de Cine Debate, con la proyección de la película "No me mates".

Como centro de formación continua de ingresantes al Poder Judicial, se realizaron 84 cursos distribuidos en 132 jornadas, otorgándose 3150 certificados a los asistentes. En otro orden, el CUC tuvo activa participación en eventos organizados en el marco de las políticas institucionales del Superior Tribunal de Justicia.