May advirtió que el "brexit" podría retrasarse

Theresa May concurrió a la Cámara de los Comunes y defendió el "brexit" entre el gobierno británico y la Unión Europea.

13/12/2018 -

LONDRES, Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, descartó convocar a una nueva elección general y advirtió que su destitución como líder del Partido Conservador podría provocar un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La líder británica respondió ayer ante la Cámara de los Comunes a las preguntas de los parlamentarios, luego de la moción de confianza promovida por un grupo de conservadores en descontento por su acuerdo del "brexit".

May consideró que una elección general "no sería en este momento de interés nacional" y que un nuevo primer ministro tendría que extender el artículo 50, el mecanismo que habilita la salida del Reino Unido de la UE.

La jefa del Ejecutivo británico acusó también al líder laborista, Jeremy Corbyn, de querer "voltear al gobierno, sembrar divisiones y estrellar la economía".

"La mayor amenaza para la gente no es abandonar la UE, es un gobierno de Corbyn", sentenció la líder conservadora ante los diputados en la Cámara de los Comunes. Y fue más allá con su acusación: "El laborismo no quiere un consenso: no tiene ningún plan, y no quiere el brexit", afirmó.