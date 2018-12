El número 3 del Vaticano fue declarado culpable de abuso sexual

Fotos PEDERASTA. Los medios australianos confirmaron que el cardenal George Pell fue encontrado culpable.

MELBOURNE, Australia. El cardenal George Pell, todavía prefecto de la Secretaría de Economía y por lo tanto número 3 del Vaticano, fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos monaguillos en los años ‘90, según anuncian los medios australianos, que hablan de un veredicto unánime del tribunal de Melbourne.

Se trata de la condena al mayor alto cargo de la Iglesia por un delito de pederastia. La Santa Sede aún no se pronunció, pero en la práctica Pell ya no ejercía como superministro de Economía vaticano, y ya no participará de las reuniones del C9, el grupo de cardenales que colabora con el Papa para la reforma de la curia, ya que ayer Francisco decidió apartarlo del grupo.

El año pasado, el purpurado había pedido una dispensa a Roma para viajar a Melbourne a defenderse de las acusaciones en su contra, que siempre negó.

El juicio vino precedido de una fuerte polémica, toda vez que se declaró el silencio total y la prohibición de publicar cualquier información relativa al caso. Sin embargo, después de tres días de deliberaciones, varios medios australianos ya publican que Pell ha sido encontrado culpable de todos los cargos. Una decisión tomada por unanimidad, según publicó Clarín.

Pell había sido acusado de abusar sexualmente de dos monaguillos durante un viaje en la década de los ‘90, cuando era obispo en Ballarat. El prelado siempre negó enérgicamente las acusaciones, y su abogado, Robert Richter, señalaba en 2017 que hay pruebas "voluminosas" para demostrar que "lo que se alegó es imposible".

"Todo el tiempo he sido completamente claro en mi total rechazo de estas acusaciones", dijo Pell el año pasado. "Los procedimientos judiciales me ofrecen la oportunidad de limpiar mi nombre y luego regresar a Roma para trabajar".

Aún no se conoce el contenido de la sentencia ni la condena que habrá de cumplir Pell, quien seguramente apelará la sentencia.