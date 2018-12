Rabenar Forres y Antajé van por toda la gloria en la categoría Primera

14/12/2018 - La Liga Federal tendrá un sábado histórico, con las finales en algunas categorías y semifinales en otras. Rabenar Forres y Antajé FC van por toda la gloria en Primera División. Los dos mejores del año se verán las caras en Vélez de San Ramón y, además, este encuentro tendrá un hecho histórico, ya que será el primer partido de futbol amateur trasmitido en vivo por la web via streaming. Los duelos del primer turno comenzarán a las 16.15, con media hora de tolerancia. Los del segundo, irán a las 18.15. En Abogados, Defensa Civi l vs . Nuevo Beltrán (40) y Abogados Cat vs. Loreto (40). En Copse, Copse vs. Adhoc FC (1º). En Vélez de San Ramón, Estudio Jurídico vs. Templo FC (1º) y Rabenar Forres vs. Antaje FC (1º). En Luz y Fuerza, Rabenar Forres vs. Cacho FC (20) y El Argentino vs. Pepsi (40). En Luz y Fuerza, Casa Maud vs. Taller Willy (1º) y deportivo Rec vs. Kovak Automotores (45). En Aranda Clodomira, Municipalidad de Clodomira vs. Papelería Pamela (50). En Logística, Nueva Autonomía vs. Taller Dany (40) y TN Herrería vs. Dr. Atese (45). En Los Halcones, La Bañadera vs. La Juntada (40) y Villa Negrita vs. El Triángulo (45). En Los Halcones. Tapiales Las Gemelas vs. Coca T. Santillán (1º) y Roque y Amigos vs. 100% Bandeños (45). En Los Halcones, Los Hal cones vs . Coca T. Santillán (40) y La Saavedra vs. Campeones del 28 (45). En Ci l indro Cortez, Despensa Del Valle vs. Amigos de Lucianita (20) y Electricidad Cortez vs. Alberdi (50). En Bascón, Excursionistas vs. La Católica (1º) y Red Star vs. Inti Tour (50). En Bascón, Gremio FC vs. Islas Malvinas (20) y Grasería Fernández vs. Ex Combatientes (50). En Atsa, Amigos x Siempre vs. Agricultores (1º) y Argentinos Jrs. vs. La Kinchada (1º). En Potrerito 2, Los Tigres vs. La Juve (20) y Grupo Red vs. Lenon Pochito Bar (45). En Rivadavia, DJ Kinka vs . San Lorenzo Belgrano (20) y Veteranos Malvinas vs. Despensa Del Valle (50). En Los Pichones, Iosep vs. MG Diseños (1º) y Loreto FC vs. Salamanca (50). En Mamita Cardozo, Los Murciélagos vs. Moto Full (1º) y Profesores Piratas vs. Copa Aeropuerto (50). En Pichones Cardozo, Rivadavia vs. Moto Full (1º) y Macroffice vs. Cimes (1º). En La Morocha, San Antonio vs. La Juntada (40) y Roque y Amigos vs. Buen Pastor (45). En La Porteña, San Carlos vs. San Lorenzo Belgrano (20) y Kovak vs. Amigos de la Vida (45).